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В каких городах Беларуси улучшится качество воды?

28.07.2020 17:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 15 миллионов рублей в качестве дополнительного финансирования выделят два европейских экологических фонда на модернизацию водоочистных сооружений в 7 городах нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее соглашение подписано в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

В каких городах Беларуси улучшится качество воды?

Основным донором проекта является Европейский банк реконструкции и развития. Он выделяет почти 70 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на реконструкцию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в городах Клецк, Любань, Фаниполь, Барановичи, Береза, Жлобин и Шклов.

Проект будет реализован в ближайшие четыре года. Его инициаторы уверены, что в итоге это повысит качество основных услуг населению, а также принесет экономическую пользу трансграничного характера.

Больше новостей экономики за 28 июля здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Более 15 миллионов рублей в качестве дополнительного финансирования выделят два европейских экологических фонда на модернизацию водоочистных...
 
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