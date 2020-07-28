ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На Могилевщине пьяный мужчина случайно убил трехмесячного сына

28.07.2020 17:34 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

На Могилевщине пьяный мужчина случайно убил трехмесячного сына

Управление Следственного комитета по Могилевской области завершило расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности трехмесячному мальчику. В преступлении обвинили 32-летнего отца ребенка, о чем сообщает пресс-служба СК.

Согласно данным следователей, 24 апреля мужчина вместе с сожительницей и двумя детьми гостил у родственников в одной из деревень Глусского района. В течении дня он употреблял алкоголь.


Ночью между ним и его сожительницей началась ссора, во время которой мужчина взял на руки трехмесячного малыша, одетого в легкую одежду и вышел с ним во двор. Мужчина намеревался отправиться домой, в городской поселок Глуск. Сожительница пыталась остановить его, однако отец ребенка убедил её в том, что он сумеет добраться до Глуска, а сына он занесет обратно в дом.

Успокоившись, женщина отправилась укладывать старшего ребенка и уснула рядом с ним. Однако проснувшись, она обнаружила, что её сожитель также спит, а младшего ребенка нигде нет. Вскоре тело мертвого малыша было найдено неподалеку от дома.

Как установила судебно-медицинская экспертиза, смерть ребенка наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, одной из причин которой могло стать падение отца мальчика с ним на руках. У самого мужчины также были выявлены телесные повреждения, характерные для падения с высоты собственного роста. При этом эксперты установили, что мальчик не подвергался избиению.

Известно, что обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. По его собственным свидетельствам, он практически не помнит событий той ночи, поскольку был сильно пьян. Стоит отметить, что при медицинском освидетельствовании, которое было совершено тем же утром, у мужчины было выявлено почти 3 промилле алкоголя.

Теперь мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности, за что ему грозят исправительные работы сроком до двух лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

 Фото: Следственный комитет

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Управление Следственного комитета по Могилевской области завершило расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности трехмесячному мальчику....
 
Новости дня
Новости разные
 
В каких городах Беларуси улучшится качество воды?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика