На Могилевщине пьяный мужчина случайно убил трехмесячного сына

Источник материала: ОНТ

Управление Следственного комитета по Могилевской области завершило расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности трехмесячному мальчику. В преступлении обвинили 32-летнего отца ребенка, о чем сообщает пресс-служба СК.

Согласно данным следователей, 24 апреля мужчина вместе с сожительницей и двумя детьми гостил у родственников в одной из деревень Глусского района. В течении дня он употреблял алкоголь.





Ночью между ним и его сожительницей началась ссора, во время которой мужчина взял на руки трехмесячного малыша, одетого в легкую одежду и вышел с ним во двор. Мужчина намеревался отправиться домой, в городской поселок Глуск. Сожительница пыталась остановить его, однако отец ребенка убедил её в том, что он сумеет добраться до Глуска, а сына он занесет обратно в дом.

Успокоившись, женщина отправилась укладывать старшего ребенка и уснула рядом с ним. Однако проснувшись, она обнаружила, что её сожитель также спит, а младшего ребенка нигде нет. Вскоре тело мертвого малыша было найдено неподалеку от дома.

Как установила судебно-медицинская экспертиза, смерть ребенка наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, одной из причин которой могло стать падение отца мальчика с ним на руках. У самого мужчины также были выявлены телесные повреждения, характерные для падения с высоты собственного роста. При этом эксперты установили, что мальчик не подвергался избиению.

Известно, что обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. По его собственным свидетельствам, он практически не помнит событий той ночи, поскольку был сильно пьян. Стоит отметить, что при медицинском освидетельствовании, которое было совершено тем же утром, у мужчины было выявлено почти 3 промилле алкоголя.

Теперь мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности, за что ему грозят исправительные работы сроком до двух лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Фото: Следственный комитет

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