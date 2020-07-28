ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На БУТБ продали молока в три раза больше, чем за весь 2019 год

28.07.2020 17:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Объемы продаж сырого коровьего молока на универсальной товарной бирже устанавливают впечатляющие рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2020 году уже реализовано 50 тысяч тонн на общую сумму 45 миллионов рублей. Это в 40 раз больше, чем за первое полугодие 2019 и в три раза больше чем за весь 2019 год. Причем как по количеству продукта, так и по вырученным деньгам.

На БУТБ продали молока в три раза больше, чем за весь 2019 год

Таким образом, молоко стало одной из самых востребованных товарных позиций в секции сельхозпродукции. По объему продаж оно уступает только шроту масличных и кормовым добавкам.

Больше новостей экономики за 28 июля здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Объемы продаж сырого коровьего молока на универсальной товарной бирже устанавливают впечатляющие рекорды, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы получим объективные результаты». Как будет проходить экзитпол на президентских выборах в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика