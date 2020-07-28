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На БУТБ продали молока в три раза больше, чем за весь 2019 год
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Объемы продаж сырого коровьего молока на универсальной товарной бирже устанавливают впечатляющие рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2020 году уже реализовано 50 тысяч тонн на общую сумму 45 миллионов рублей. Это в 40 раз больше, чем за первое полугодие 2019 и в три раза больше чем за весь 2019 год. Причем как по количеству продукта, так и по вырученным деньгам.
Таким образом, молоко стало одной из самых востребованных товарных позиций в секции сельхозпродукции. По объему продаж оно уступает только шроту масличных и кормовым добавкам.
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Новости Беларуси. Объемы продаж сырого коровьего молока на универсальной товарной бирже устанавливают впечатляющие рекорды, сообщили в программе Новости «24...
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