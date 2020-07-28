На БУТБ продали молока в три раза больше, чем за весь 2019 год

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Объемы продаж сырого коровьего молока на универсальной товарной бирже устанавливают впечатляющие рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2020 году уже реализовано 50 тысяч тонн на общую сумму 45 миллионов рублей. Это в 40 раз больше, чем за первое полугодие 2019 и в три раза больше чем за весь 2019 год. Причем как по количеству продукта, так и по вырученным деньгам.





Таким образом, молоко стало одной из самых востребованных товарных позиций в секции сельхозпродукции. По объему продаж оно уступает только шроту масличных и кормовым добавкам.