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Ставшая мемом исполнительница песни «Я из деревни» выступила за смену власти в Беларуси
Источник материала: KYKY>
Надеемся, вы еще не забыли, как в 2012-м клип девочки из поселка Октябрьский разорвал Беларусь. В том году 13-летняя Ксения Дегелько записала патриотический рэп для конкурса «Я лидер». Видео, в котором активистка пионерской организации призывала запретить сигареты и алкоголь и покупать только беларуское, собрало 1,5 миллиона просмотров на YouTube. Освежите память:
Так вот, со дня выхода клипа прошло восемь лет, Ксения выросла и даже стала мамой. «Свобода»
«[На выборах] я поддержу мысль большинства – это Тихановская. Она очень умный человек. Но поддержу ее и потому, что она женщина. Женщина должна попытаться прийти к власти. Меня очень задели слова, якобы «Конституция в Беларуси не под женщину». Очень [задели]. Поэтому нужно доказать обратное. Я надеюсь, что Тихановская дойдет до конца», – сказала Дегелько в беседе со «Свободой».
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Надеемся, вы еще не забыли, как в 2012-м клип девочки из поселка Октябрьский разорвал Беларусь. В том году 13-летняя Ксения Дегелько записала патриотический рэп для...
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