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Ставшая мемом исполнительница песни «Я из деревни» выступила за смену власти в Беларуси

28.07.2020 18:36 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Надеемся, вы еще не забыли, как в 2012-м клип девочки из поселка Октябрьский разорвал Беларусь. В том году 13-летняя Ксения Дегелько записала патриотический рэп для конкурса «Я лидер». Видео, в котором активистка пионерской организации призывала запретить сигареты и алкоголь и покупать только беларуское, собрало 1,5 миллиона просмотров на YouTube. Освежите память:

Так вот, со дня выхода клипа прошло восемь лет, Ксения выросла и даже стала мамой. «Свобода» встретилась с девушкой и выяснила: оказывается, она заняла активную гражданскую позицию. Теперь Дегелько сторонница перемен в Беларуси и искренне считает, что «не должен один и тот же человек неизменно оставаться правителем». Причем мнение девушки разделяет вся ее семья. Более того, муж Ксении ходил на пикеты солидарности с задержанными политиками и активистами – и своими глазами видел, как силовики обращались с мирно митингуюшими людьми. 

«[На выборах] я поддержу мысль большинства – это Тихановская. Она очень умный человек. Но поддержу ее и потому, что она женщина. Женщина должна попытаться прийти к власти. Меня очень задели слова, якобы «Конституция в Беларуси не под женщину». Очень [задели]. Поэтому нужно доказать обратное. Я надеюсь, что Тихановская дойдет до конца», – сказала Дегелько в беседе со «Свободой».

 
 
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Надеемся, вы еще не забыли, как в 2012-м клип девочки из поселка Октябрьский разорвал Беларусь. В том году 13-летняя Ксения Дегелько записала патриотический рэп для...
 
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