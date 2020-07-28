В Гродно на аукционе продали здания бывшего кожвендиспансера. Что там сделают?

Источник материала: Tut.by

Старые здания бывшего кожвендиспансера, которые находятся на улице Василька в Гродно, выкупили инвесторы. Некоторым помещениям и постройкам комплекса — около 130 лет, и они относятся к категории «историко-культурная ценность», сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: vgr.by

Последними «постояльцами» этих зданий был Гродненский областной кожно-венерологический диспансер.

Однако два года назад учреждение здравоохранения переехало в бывшую железнодорожную больницу на Буденного, а здания на Василька остались пустовать (хотя диспансер остался хозяином этих помещений).

Год назад на пустующие помещения в самом центре Гродно обратили внимание представители благотворительного общества «Каритас». Они хотели перепрофилировать помещения под пансионат для пенсионеров., Однако дальше интереса дело не зашло.

Частично комплекс на Василька, 10 является историко-культурной ценностью. Некоторые помещения были построены в начале 1890-х годов. Другие здания построили уже в советское время. Например, в 1965 году здесь построили гараж, прачечную и мастерскую, а еще через пять лет — проходную. На территории комплекса есть еще четыре склада-сарая, однако год их постройки не указан. В целом, бывший кожвендиспансер занимает площадь в 49 соток, а внутренний объем всех построек превышает 2 тысячи квадратных метров.

В историческом справочнике «Биография гродненских улиц: от Фортов до Коложи» здание на Василька, 10 фигурирует как дом Ворошильского, который построен в эклектическом стиле. Предположительно, здесь размещался частный госпиталь, а позднее — еврейский родильный дом. Начиная с 1911 года, здесь занимался частной практикой врач Хазан Самуэль. Некоторое время тут жил начальник криминальной милиции Гродно, а с мая 1945 года базировался детский госпиталь. В 1970 году сюда въехал кожно-венерологический госпиталь.

В первый раз здания на Василька выставили на аукцион в марте 2020 года. Начальная цена за постройки составила 1,4 млн рублей. Однако такой ценник никого не заинтересовал, и после неудачных торгов и отсутствия покупателей начальная цена начала «таять», пока не достигла 529 тысяч рублей. Именно с этой суммы и начались торги в понедельник, 27 июля. Всего было два участника, которые в ходе борьбы подняли финишную сумму до 905 тысяч рублей.

Новым владельцем комплекса зданий стала крупная гродненская строительная компания. Как рассказали владельцы фирмы, пока они еще не определились, что появится в зданиях после реконструкции:

— Четкого плана сейчас нет, хотя несколько мыслей уже есть. Будут административные здания, возможно, какой-то отель. Конечно, хотелось, чтобы итоговая цена была поменьше, но что есть, то есть. Работы предстоит немало, но мы строительная организация, которая выполняет все виды работ, так что своими силами, не привлекая никого со стороны, планируем все сделать оперативно и качественно, — рассказал один из бизнесменов. Еще один из учредителей отметил, что небольшие технические здания, построенные во второй половине прошлого века, идеально подходят для того, чтобы разместить там хостелы.

По условиям торгов новые инвесторы могут открыть тут офисы, служебные помещения, торговые объекты, культурно-бытовые или объекты по обслуживанию населения. При этом определено, что ввести купленные здания в эксплуатацию нужно не позже 4 лет с момента заключения договора купли-продажи.