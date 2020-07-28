Бизнес и налоговики против перехода на цифровую фискальную систему России

То же предлагается по системам маркировки, электронных счетов-фактур и т. д.





По словам представителей РКП, давление со стороны России по этому вопросу усилилось.





Конфедерация выделяет три основных риска при таком переходе:





- важная коммерческая информация белорусских компаний может оказаться в распоряжении иностранных конкурентов и зарубежного правительства;





- в случае технических проблем в работе инфосистем белорусская сторона не сможет оперативно реагировать на сбои;





- будет сложно восстановить права пострадавших из-за сбоев.





Заявление РКП стало реакцией на письмо Министерства по налогам и сборам, которое было разослано 24 июля по различным организациям и госорганам. В этом документе высказана позиция, схожая с мнением РКП.