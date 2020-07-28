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Редкую змею нашли в одной из квартир Витебска. На помощь пришли спасатели

28.07.2020 18:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебске бригада МЧС выезжала по необычному вызову. В квартире жители нашли редкую змею яркого окраса. Хозяева не знали, ядовитая она или нет.

Редкую змею нашли в одной из квартир Витебска. На помощь пришли спасатели
Фото: МЧС   

Как сообщает МЧС, находкой оказалась синалойская молочная змея – это один из самых распространённых видов, которые держат в террариумах. Она не ядовитая.    

Из квартиры по улице Жестова пресмыкающееся на время отправилось в Витебский зоопарк.    

Змеи Беларуси. Кого стоит бояться? (читать здесь)    

Люди в материале: нет

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске бригада МЧС выезжала по необычному вызову. В квартире жители нашли редкую змею яркого окраса. Хозяева не знали, ядовитая она или нет. ...
 
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