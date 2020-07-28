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Редкую змею нашли в одной из квартир Витебска. На помощь пришли спасатели
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебске бригада МЧС выезжала по необычному вызову. В квартире жители нашли редкую змею яркого окраса. Хозяева не знали, ядовитая она или нет.
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Из квартиры по улице Жестова пресмыкающееся на время отправилось в Витебский зоопарк.
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Новости Беларуси. В Витебске бригада МЧС выезжала по необычному вызову. В квартире жители нашли редкую змею яркого окраса. Хозяева не знали, ядовитая она или нет. ...
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