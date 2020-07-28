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Мебель, которая украсит любой интерьер: обзор магазинов divan.by

28.07.2020 19:00 — Разное | 21.by  
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Источник материала: 21.by

Мебель, которая украсит любой интерьер: обзор магазинов divan.by

 

Когда любишь качественную мебель, то не можешь оставаться в стороне. Вот почему мы взялись за дело: чтобы вы смогли купить диван и полюбить его так же сильно, как мы.

Что нами движет
Любовь, как и все в этом мире. Но любовь именно к диванам и всему, что с ними связано.
Долгие годы мы работали и экспериментировали, чтобы сегодня перед вами предстал современный ассортимент лучших моделей.

Почему мы держим марку
Гарантировать высокий уровень качества нам позволяет уверенность в четком соблюдении каждого этапа производства. Будь то типовая корпусная мебель или изделие по индивидуальному заказу, процесс заготовки материалов или финальная сборка изделия – мы осуществляем строгий контроль.
Также, процессу способствуют партнерские отношения с крупнейшим магазином диванов в Российской Федерации, имеющим многолетний опыт – divan.ru.

 Что отличает нас от конкурентов
1. Качество. Наши сотрудники отслеживают новейшие тенденции и технологии, чтобы мы могли использовать их в нашей продукции.
2. Конструктор. Вы можете собрать собственную модель, если вам не нравится материал обивки, форма или размер готового изделия. В пару кликов замените нужные параметры, а мы с удовольствием подгоним их под ваши запросы.
3. Клиентоориентированность. Мы постарались сделать покупку максимально удобной. Сегодня вы можете купить угловые диваны в рассрочку или наличными, онлайн или другими удобными способами.

Что мы предлагаем

Подавляющее большинство нашего ассортимента составляют именно диваны – прямые и угловые, модульные и кушетки, маленькие и большие, дорогие и бюджетные.

Но мы стараемся распространить нашу любовь на все предметы интерьера, поэтому в нашем каталоге уже сегодня можно встретить:

●  кресла (мягкие и каркасные),

●  шкафы,

●  мебель для гостиной,

●  мебель для спальни,

●  мебель для прихожей,

●  мебель для детской,

●  мебель для кухни,

●  предметы для домашнего кабинета,

●  товары для дома.

Наша миссия – создать уют в любом пространстве – домашнем или офисном, дачном или ресторанном. Вот почему мы постепенно охватываем все больший ассортимент: чтобы у вас был достойный выбор!

Что сделать, чтобы еще уменьшить цену

Даже если цена на некоторые модели вам все еще не по карману, обязательно загляните в раздел с распродажей. Здесь постоянно проходят акции и сезонные скидки на отдельные предметы мебели и целые комплекты.

Где нас найти

В любое время дня и ночи мы доступны по адресу https://www.divan.by/ в интернете.

А если вдруг захотите вживую посмотреть на наши модели и убедиться в безупречном качестве, приезжайте по одному из адресов в городе Минске:

г. Минск, ул.Уманская, 54, ТЦ «GLOBO»

Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, 97,
 район д. Боровая Гипермаркет ОМА.

 
 
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Когда любишь качественную мебель, то не можешь оставаться в стороне. Вот почему мы взялись за дело: чтобы вы смогли купить диван и полюбить его так же сильно, как мы.
 
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