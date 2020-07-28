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Мебель, которая украсит любой интерьер: обзор магазинов divan.by
Источник материала: 21.by
Когда любишь качественную мебель, то не можешь оставаться в стороне. Вот почему мы взялись за дело: чтобы вы смогли
Что нами движет
Почему мы держим марку
Что отличает нас от конкурентов
Что мы предлагаем
Подавляющее большинство нашего ассортимента составляют именно диваны – прямые и угловые, модульные и кушетки, маленькие и большие, дорогие и бюджетные.
Но мы стараемся распространить нашу любовь на все предметы интерьера, поэтому в нашем каталоге уже сегодня можно встретить:
● кресла (мягкие и каркасные),
● шкафы,
● мебель для гостиной,
● мебель для спальни,
● мебель для прихожей,
● мебель для детской,
● мебель для кухни,
● предметы для домашнего кабинета,
● товары для дома.
Наша миссия – создать уют в любом пространстве – домашнем или офисном, дачном или ресторанном. Вот почему мы постепенно охватываем все больший ассортимент: чтобы у вас был достойный выбор!
Что сделать, чтобы еще уменьшить цену
Даже если цена на некоторые модели вам все еще не по карману, обязательно загляните в раздел с распродажей. Здесь постоянно проходят акции и сезонные скидки на отдельные предметы мебели и целые комплекты.
Где нас найти
В любое время дня и ночи мы доступны по адресу https://www.divan.by/ в интернете.
А если вдруг захотите вживую посмотреть на наши модели и убедиться в безупречном качестве, приезжайте по одному из адресов в городе Минске:
г. Минск, ул.Уманская, 54, ТЦ «GLOBO»
Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, 97,
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Когда любишь качественную мебель, то не можешь оставаться в стороне. Вот почему мы взялись за дело: чтобы вы смогли купить диван и полюбить его так же сильно, как мы.
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