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Прогноз погоды на 29 июля: жарко и грозы

28.07.2020 19:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на 29 июля: жарко и грозы

Погодную картину немного портят высокая влажность и сырость, но зато тепло - средняя температура до 4-х градусов выше нормы. А вот во второй половине недели снова похолодает и почти каждый день будут идти дожди. 

29 июля ожидается ненастная погода. С Западной Европы на нас движется активный и контрастный атмосферный фронт. Он принесет грозовые ливни в сопровождении шквалов. Будьте осторожны и внимательны.

В среду - облачно с прояснениями. И почти целый день грозовые дожди: ночью по западу, а утром и днем на большей части территории страны. Местами ожидаются сильные ливни, днем в отдельных районах град. Ветер южный, с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление. Очень высокая влажность - до 90%. Атмосферное давление будет слабо расти.

Температура воздуха немного опустится. Будет от +20°C по западу до +22°C по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов ниже.

К середине дня столбики термометров достигнут отметки в +31°C – так жарко будет в Гомеле. А вот в Витебске намного прохладнее – не выше +23°C.

К вечеру температура понизится. Будет от +20°C по северо-востоку до +22°C по юго-востоку. 

А вот с четверга температура начнет падать. Погоду будут формировать прохладные и неустойчивые воздушные массы, поступающие с акватории Балтийского моря. Дожди сохранятся, в отдельных районах прогремят грозы. В четверг ночью ожидается +10°C …+17°C, днем +18…+24°C, по югу до +26°C. В пятницу еще на несколько градусов ниже. По предварительному прогнозу начало августа тоже будет прохладным и дождливым.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Погодную картину немного портят высокая влажность и сырость, но зато тепло - средняя температура до 4-х градусов выше нормы. А вот во второй половине недели снова...
 
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