В Бресте отметили 76-годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня в полдень по случаю празднования Дня города и 76 годовщины освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков на площади Свободы прошла церемония.









Руководство области и города, главы дипломатических миссий, депутатский корпус, ветераны Великой Отечественной войны и труда, представители общественных организаций, духовенство и молодежь возложили цветы к памятнику «Освобождение». Память погибших почтили оружейными залпами.











