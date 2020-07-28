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В Бресте отметили 76-годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

28.07.2020 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня в полдень по случаю празднования Дня города и 76 годовщины освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков на площади Свободы прошла церемония.

В Бресте отметили 76-годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

В Бресте отметили 76-годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Руководство области и города, главы дипломатических миссий, депутатский корпус, ветераны Великой Отечественной войны и труда, представители общественных организаций, духовенство и молодежь возложили цветы к памятнику «Освобождение». Память погибших почтили оружейными залпами.

В Бресте отметили 76-годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

В Бресте отметили 76-годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

В Бресте отметили 76-годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня в полдень по случаю празднования Дня города и 76 годовщины освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков на площади Свободы прошла церемония. ...
 
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