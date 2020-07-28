Сборная Беларуси по биатлону проводит четвертый предсезонный мини-сбор

Источник материала: ОНТ

В спортивном комплексе «Раубичи» сборная Беларуси по биатлону проводит свой четвертый предсезонный мини-сбор.

У команды прошла контрольная тренировка. Мужчины бежали дистанцию в 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Сергей Бочарников пришёл к финишу первым, он прошёл гонку за 40 минут и 24 секунды. Чуть менее четырёх минут ему уступил, финишировавший вторым Егор Казарионов. Третье место занял Антон Смольский. Также в пятёрке сильнейших Максим Воробей и Дмитрий Лазовский. Всего на старт вышли 10 биатлонистов.

Фото: Biatlon.by

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