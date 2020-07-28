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В Санкт-Петербурге сошли с рельс два грузовых поезда

28.07.2020 19:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Санкт-Петербурге сошли с рельс два грузовых поезда

Два грузовых состава столкнулись и сошли с рельс на юге Санкт-Петербурга в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского правления МЧС РФ.

Авария произошла в 14:39 во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В результате касательного столкновения двух электровозов оба поезда сошли с рельс.

При этом данные относительно пострадавших расходятся. Так, пресс-служба Городской станции медицинской помощи сообщает о двух пострадавших, один из которых в состоянии средней степени тяжести был доставлен в больницу, а второй от госпитализации отказался. В то же время пресс-служба РЖД заявила, что в аварии никто не пострадал.

Фото: ТАСС / Петр Ковалев 

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Два грузовых состава столкнулись и сошли с рельс на юге Санкт-Петербурга в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского правления МЧС РФ....
 
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