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Жилье, дороги и благодарность за решенные проблемы — Лавринович провел прямую линию в Гродно

28.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Жилье, дороги и благодарность за решенные проблемы — Лавринович провел прямую линию в Гродно

При составлении планов благоустройства и ремонта в городе необходимо учитывать пожелания жителей. Такое мнение сегодня по итогам прямой линии в администрации Октябрьского района Гродно высказал помощник Президента — инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, передает корреспондент БЕЛТА.

Жилье, дороги и благодарность за решенные проблемы — Лавринович провел прямую линию в Гродно

На прямую линию поступило почти два десятка звонков. Часть из них — с благодарностью за решенные ранее проблемы, в том числе те, которые были подняты во время прямых линий.

«Приятно, что люди не просто обращают внимание на какие-то проблемы, но и предлагают варианты их решения. Особенно это касается благоустройства дворов, ремонта и строительства дорог, развития новых жилых районов. Многие из них будут приняты во внимание при составлении планов работ на ближайшее время», — отметил Иван Лавринович.

Жилье, дороги и благодарность за решенные проблемы — Лавринович провел прямую линию в Гродно

Например, сразу несколько обращений поступило из жилого района Фолюш. Жители отмечали, что немало сделано, но спрашивали, что еще планируется. Так, на 2021 год запланировано асфальтирование «нижнего» Фолюша. А на месте бывшей военной части появится новый жилой район. Иван Лавринович развеял опасения жителей насчет того, что возведут новые бетонные джунгли: лишь 40% территории займет жилье, остальное будет отведено под зеленую зону, места для отдыха и занятий спортом.

«Необходимо больше внимания уделять и дворам домов, построенных несколько десятков лет назад. Кое-где необходимо расширить стоянки, где-то обновить или обустроить заново детскую или спортплощадку. Развивать необходимо не только новые районы. Пусть постепенно, поэтапно, по несколько дворов в год, но эта работа должна вестись постоянно», — отметил Иван Лавринович. Он подчеркнул, что ляпы и недоделки при этом не допустимы, хотя возможен человеческий фактор, влияющий порой на качество работ. А это в свою очередь становится темой для новых обращений.

Жилье, дороги и благодарность за решенные проблемы — Лавринович провел прямую линию в Гродно

Темами для дополнительного рассмотрения станут ряд вопросов, связанных с дорогами в пригороде Гродно, освещением в некоторых жилых районах, функционированием общественного транспорта, а также обращения, носящие более личный характер.-0-

Фото Леонида Щеглова

https://www.belta.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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При составлении планов благоустройства и ремонта в городе необходимо учитывать пожелания жителей. Такое мнение сегодня по итогам прямой линии в администрации...
 
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