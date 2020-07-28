В Гомеле бесправник удирал от ГАИ на скорости 150 км/ч. Погоня закончилась двойным ДТП

Источник материала: Tut.by

Бесправник пытался удрать на каршеринговом автомобиле от ГАИ, а когда его загнали в тупик, вместе с пассажирами выскочил из движущейся машины. Автомобиль остановился только после того, как врезался в две припаркованные машины. 19-летнего водителя поймали и составили на него 13 протоколов, сообщает пресс-служба областной ГАИ.

28 июля около часа ночи сотрудники ГАИ на пересечении улицы Советской и проспекта Победы в Гомеле увидели каршеринговый автомобиль Volkswagen, который двигался с невключенным ближним светом фар в темное время суток.

ГАИ подала требование об остановке, включив маяки красного и синего цвета, однако водитель VW лишь увеличил скорость.

«Через громкоговорящее устройство сотрудниками ГАИ были поданы неоднократные требования об остановке, на что водитель, не реагируя, продолжал движение, при этом совершая ряд правонарушений, тем самым своими действиями создавая реальную угрозу для других участников дорожного движения», — рассказали в ГАИ. В какие-то моменты нарушитель удирал от погони на скорости 150 км/ч.

Погоня закончилась тем, что водитель въехал в один из дворов и уткнулся в тупик. Автомобиль еще двигался, когда из него стали выпрыгивать пассажиры и водитель. А VW в итоге остановился после того, как врезался в две припаркованные машины.

Сотрудники ГАИ смогли задержать водителя. Им оказался 19-летний «бесправник», который взял каршеринг в аренду по чужим документам. В отношении нарушителя было составлено 13 административных материалов, начиная от нарушения скоростного режима и заканчивая неповиновением сотрудникам органов внутренних дел.

Оказалось, что менее недели назад сотрудники ГАИ уже задерживали молодого человека за управление автомобилем без прав — тогда он управлял машиной того самого друга, по документам которого в этот раз парень взял каршеринговое авто.