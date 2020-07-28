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«У мальчишек не было бы шанса». Могилевчанин приехал отдохнуть в Шклов, и утонул, спасая двоих детей
Источник материала: Партизан
Трагедия произошла в Шклове вечером 24 июля, пишет
Расследование дела еще не завершено, но предварительно события того дня развивались следующим образом. Вечером пятницы по берегу Днепра гуляли мальчишки. В какой-то момент они зашли в воду и начали тонуть. Есть версия, что сначала ушел под воду один из них, и двое других поспешили ему на помощь, но сами попали в течение. Достоверно известно, что в этот момент двоих ребят 2007 и 2009 годов рождения увидел мужчина, который рыбачил на берегу.
«Его зовут Игорь Подковка. Сам он живет в Могилеве, а сюда приехал к родителям. Пришел на реку отдохнуть, — уточняет Сергей Чернявский. — Он сразу, как увидел детей, скинул с себя одежду и бросился в воду».
Мужчина стал выталкивать детей из течения на отмель. «Если бы не он, у мальчишек не было бы шанса спастись, — предполагает Сергей Чернявский. — В этом месте течение 1,5-2 метра в секунду. И само место очень опасное. От берега буквально в метре-полтора резкий обрыв и глубина, где сразу подхватывает течение. Лет семь назад здесь уже был похожий случай. Тогда здесь погибла женщина, спасавшая свою дочь. Девочка даже не купалась. Подошла к воде помыть ножки и, видимо, обшахнулась».
Когда Игорь Подковка бросился на помощь детям, на крики стали подбегать находившиеся неподалеку люди — спортсмены, занимающиеся в Ледовой арене шорт-треком. Они помогали выбраться детям на берег, когда Игорь Подковка вытолкнул их из течения. А вот выбраться самому мужчине не хватило сил. Ему было 42 года.
«Говорили, что он, когда выбросил второго мальчишку из течения, сразу скрылся под водой», — вспоминает Сергей Чернявский с оговоркой, что в обстоятельствах происшествия разбираются компетентные органы.
Тело мужчины обнаружили утром следующего дня в 30 метрах от места происшествия.
Обращает внимание Сергей Чернявский и на то, что в данный момент купание на городском пляже (это, к слову, единственное специально отведенное для этого место в районе) запрещено. Все другие места вдоль Днепра для водных процедур не то, что не предназначены, они попросту опасны для жизни. Сейчас резко повысился уровень воды в Днепре, и там, где еще неделю назад глубина была метр, стало три. Уточняет спасатель и еще одну деталь: акватория Днепра постоянно патрулируется специалистами ОСВОДа. Они на катере осуществляют рейды и предупреждают находящихся на берегу людей о недопустимости нахождения в воде.
«Предупреждать — это все, что мы можем. Мы никому не можем запретить лезть в воду. Тем более детям. Они уже знают, что мы часто здесь патрулируем, и, услышав звук катера, прячутся в траве, а потом выходят и лезут в воду», — делится наблюдениями начальник районной станции ОСВОД, не понимая, как родители могут отпускать своих детей на реку либо вовсе не знать, где они находятся.
Как отметил Сергей Чернявский, со стороны районной водолазно-спасательной станции ОСВОДа уже подано ходатайство для награждения Игоря Анатольевича Подковки медалью «За спасение утопающих».
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«У мальчишек не было бы шанса». Могилевчанин приехал отдохнуть в Шклов, и утонул, спасая двоих детей
Трагедия произошла в Шклове вечером 24 июля, пишет shklovinfo.by. Около 18.30 спасателям станции ОСВОД поступило сообщение о том, что в Днепре утонул мужчина. «Утонул, спасая...
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