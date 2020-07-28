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Новые улицы открыли в строящемся микрорайоне ЮЗМР-5 в Бресте
28.07.2020 20:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В строящемся микрорайоне на юго-западе Бреста сегодня открыли новые улицы. Об этом сообщил журналистам председатель горисполкома Александр
Микрорайон ЮЗМР-5 сейчас активно застраивается. Его площадь более 55 га. Строительство началось в конце 2018 года с устройства вертикальной планировки. На 2019-2021 годы запланировано строительство 32 жилых домов, из них практически половина уже введена в эксплуатацию.
"В этом районе принят ряд современных и прогрессивных решений, начиная от транспортной инфраструктуры и заканчивая дворовыми территориями, - отметил Александр
ЮЗМР-5 отличается своим архитектурным решением. На фасаде каждого здания будет уникальная тематическая графика. Например, на домах одного квартала изображены достопримечательности города, в других - исторические, национальные мотивы. Сделано это для удобного ориентирования в жилых районах. "Сейчас прорабатываем возможности модернизации архитектуры панельных домов. У "Брестжилстроя" уже есть наработки, как сделать жилую застройку более разнообразной. Дома будут разноэтажными, с разными архитектурой, фактурами стен", - рассказал председатель горисполкома.
Он также обратил внимание на создание безбарьерной среды. Входы в здания - с уровня земли. Также в городе апробируют опыт строительства домов с проходными подъездами. Это исключает проезд транспорта во дворы, оставляя пространство для отдыха. "Многое хочется сделать. Поэтапно внедряем современные тенденции качественной городской среды в наших жилых районах", - подытожил Александр Рогачук.
Брест сегодня отмечает 76-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
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В строящемся микрорайоне на юго-западе Бреста сегодня открыли новые улицы. Об этом сообщил журналистам председатель горисполкома Александр Рогачук, передает...
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