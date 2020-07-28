Уровень доверия действующему Президенту составляет 78,1% – новый соцопрос Ecoom

Источник материала: ОНТ

Уровень доверия действующему Президенту по-прежнему высок и составляет 78,1%. Об этом свидетельствуют данные проведенного Аналитическим центром Ecoom по заказу ЗАО «Второй национальный телеканал» социологического опроса об электоральных настроениях и предпочтениях граждан. Исследование проводилось 23 – 27 июля 2020 года методом телефонного опроса. Республиканская выборка составляет 1879 респондента, статистическая погрешность не превышает 2,5 – 4%.

УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ ПЛАНИРУЕТ ПРИНЯТЬ В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 89,5% НАСЕЛЕНИЯ

Согласно полученным в ходе опроса данным, участие в голосовании планирует принять в общей сложности 89,5 % населения ( по данным предыдущего замера 10 – 13 июля было 87,3%). При этом к возможности досрочного голосования в целом положительно относится более половины населения – 61,4%.

На период проведения опроса электоральные предпочтения граждан в отношении кандидатов в президенты распределились следующим образом. Александра Лукашенко готовы поддержать 72,3% белорусов. Рейтинги остальных – не превышают суммарно 10%. Затруднились ответить 10,9%, не захотели отвечать – 3,1%, против всех – 3,7% (см. таблицу ниже – прим.ред.).

Дата замера 23–27 июля 10–13 июля А. Лукашенко 72,3 69,4 С. Тихановская 7,5 2,2 А. Канопацкая 1,6 1,5 С. Черечень 0,2 0,8 А. Дмитриев 0,7 0,3 Затруднились ответить 10,9 6,4 Не захотели отвечать 3,1 6,1 Против всех 3,7 3,5

При этом уровень доверия действующему Президенту, который включает не только электоральный рейтинг, но и оценку социально-экономической политики Главы государства, эффективности принимаемых им решений, составляет 78,1%.

В сравнении с предыдущим замером , который проводился Аналитическим центром Ecoom 10 – 13 июля 2020 года, зафиксированы некоторые изменения в электоральных предпочтениях граждан, которые связаны с тем, что В. Бабарико и В. Цепкало выбыли из президентской гонки, а часть их электората перешла в «лагерь» С.Тихановской. Косвенным стимулом выступило создание так называемого объединенного штаба упомянутых претендентов. В то же время количество неопределившихся осталось фактически неизменным (в общей сложности 12,6%), что позволяет судить о наличии определенной интриги относительно дальнейшей динамики рейтинга кандидатов.

ИЗ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ НАИБОЛЬШЕЕ ДОВЕРИЕ У НАСЕЛЕНИЯ ВЫЗЫВАЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Из источников информации о ходе избирательной кампании наибольшее доверие у населения при многовариантности ответов вызывают телевидение (65,4%), интернет-СМИ (43,2%), а также непосредственное социальное окружение (друзья, знакомые, родственники – в целом по республике 25,7%). При этом молодежь (лица от 18 до 29 лет) в большей степени доверяет информации из интернет-СМИ (62,2%), телевидения (25,8%), а также от социального окружения (28,5%). Высокий уровень доверия к интернет-СМИ объясняется в том числе тем, что в интернет-пространство и цифровые форматы переходят остальные «традиционные» СМИ (телевидение, радио, печать).

Общий социальный фон электоральной кампании характеризуется преобладанием в обществе оптимистических настроений (62,8%). В то же время обеспокоенность и неуверенность в будущем высказывают 17,2%. 5,5% испытывают безразличие и равнодушие.

Таким образом, социологические замеры показывают стабильность рейтинга Главы государства, высокий интерес общества к избирательной кампании, готовность принять в ней активное участие и позволяют с высокой степенью точности прогнозировать победу действующего Президента в первом туре.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram