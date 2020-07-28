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Уровень доверия действующему Президенту составляет 78,1% – новый соцопрос Ecoom
Источник материала: ОНТ
Уровень доверия действующему Президенту по-прежнему высок и составляет 78,1%. Об этом свидетельствуют данные проведенного Аналитическим центром Ecoom по заказу ЗАО «Второй национальный телеканал» социологического опроса об электоральных настроениях и предпочтениях граждан. Исследование проводилось 23 – 27 июля 2020 года методом телефонного опроса. Республиканская выборка составляет 1879 респондента, статистическая погрешность не превышает 2,5 – 4%.
УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ ПЛАНИРУЕТ ПРИНЯТЬ В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 89,5% НАСЕЛЕНИЯ
Согласно полученным в ходе опроса данным, участие в голосовании планирует принять в общей сложности 89,5 % населения (
На период проведения опроса электоральные предпочтения граждан в отношении кандидатов в президенты распределились следующим образом. Александра Лукашенко готовы поддержать 72,3% белорусов. Рейтинги остальных – не превышают суммарно 10%. Затруднились ответить 10,9%, не захотели отвечать – 3,1%, против всех – 3,7% (см. таблицу ниже – прим.ред.).
При этом уровень доверия действующему Президенту, который включает не только электоральный рейтинг, но и оценку социально-экономической политики Главы государства, эффективности принимаемых им решений, составляет 78,1%.
В сравнении
ИЗ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ НАИБОЛЬШЕЕ ДОВЕРИЕ У НАСЕЛЕНИЯ ВЫЗЫВАЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Из источников информации о ходе избирательной кампании наибольшее доверие у населения при многовариантности ответов вызывают телевидение (65,4%), интернет-СМИ (43,2%), а также непосредственное социальное окружение (друзья, знакомые, родственники – в целом по республике 25,7%). При этом молодежь (лица от 18 до 29 лет) в большей степени доверяет информации из интернет-СМИ (62,2%), телевидения (25,8%), а также от социального окружения (28,5%). Высокий уровень доверия к интернет-СМИ объясняется в том числе тем, что в интернет-пространство и цифровые форматы переходят остальные «традиционные» СМИ (телевидение, радио, печать).
Общий социальный фон электоральной кампании характеризуется преобладанием в обществе оптимистических настроений (62,8%). В то же время обеспокоенность и неуверенность в будущем высказывают 17,2%. 5,5% испытывают безразличие и равнодушие.
Таким образом, социологические замеры показывают стабильность рейтинга Главы государства, высокий интерес общества к избирательной кампании, готовность принять в ней активное участие и позволяют с высокой степенью точности прогнозировать победу действующего Президента в первом туре.
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Уровень доверия действующему Президенту по-прежнему высок и составляет 78,1%. Об этом свидетельствуют данные проведенного Аналитическим центром Ecoom по заказу ЗАО...
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