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Смотрите, как Брест праздновал 1001-й день рождения

28.07.2020 22:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Брест отмечает свой 1001-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 июля – особенная дата в истории города: ровно 76 лет назад его освободили от немецко-фашистских захватчиков. Здесь первыми встретили врага и дольше остальных ждали заветную Победу.

Смотрите, как Брест праздновал 1001-й день рождения

Смотрите, как Брест праздновал 1001-й день рождения

«Брестская крепость-герой» – место, куда в этот день ведут все дороги. Утром цветы легли к Вечному огню в память о каждом погибшем за родной город. А вот ближе к вечеру памятные мероприятия сменила развлекательная программа.

Смотрите, как Брест праздновал 1001-й день рождения

Музыкальный фонтан в самом сердце Бреста – подарок на тысячелетний юбилей. Вода из сотни форсунков выстреливает точно в такт мелодии – от современных битов до узнаваемой классики. В День города он притягивает сотни людей на главный запуск сезона.

Смотрите, как Брест праздновал 1001-й день рождения

Фонтан очень нравится, детям особенно. Приятно, когда музыка играет. Город очень чистый, красивый. Любим Брест.

Смотрите, как Брест праздновал 1001-й день рождения

12 лет назад была, очень красивый город, изменился. Целую неделю хожу каждый день на прогулки. Здесь второй раз – специально пришли на поющие фонтаны посмотреть. Все красиво.

Смотрите, как Брест праздновал 1001-й день рождения

Очень много чего изменилось. Красиво все.

Чисто, аккуратно все, настолько шикарно. Очень сильно изменился наш город. Прям выходишь – радостно.

Смотрите, как Брест праздновал 1001-й день рождения

С днем рождения, Брест!

Смотрите, как Брест праздновал 1001-й день рождения

За год новый фонтан покорил сердца всех маленьких брестчан и вошел в топ-лист мест для обязательных посещений. Поддержит атмосферу праздника живая музыка в исполнении духового оркестра.

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Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Брест отмечает свой 1001-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 июля – особенная дата в истории города: ровно 76 лет назад...
 
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