Какие пилинги можно использовать летом? Рассказывает косметолог

Источник материала: Tut.by

Использовать кислоты летом нельзя: они могут спровоцировать гиперпигментацию. Но как быть, если без пилингов кожа выглядит неровной и тусклой? Ответ знает косметолог LADY: специально для вас она подобрала десятку эксфолиантов, подходящих для этого сезона.

Все средства из этой подборки доступны для жителей Беларуси — как онлайн, так и в стационарных магазинах, их стоимость — в пределах 50 рублей.

Анастасия Величко Анастасия Величко — косметолог-эстетист — косметолог-эстетист

Эксфолиирующие пудры

Энзимные пудры-эксфолианты — идеальный вариант летнего пилинга. Как правило, они сочетают в себе сразу три средства: пенку для умывания, деликатный скраб и энзимный пилинг. Поэтому использовать их можно как на ежедневной основе — курсом в месяц, так и в качестве дополнительного ухода — 1−3 раза в неделю в зависимости от типа кожи.

Пудры Marine luminous deep moisture powder cleanser от JMsolution и B-Glucan Enzyme powder wash от Petitfee — как раз из этой категории: они подходят и для ежедневного очищения кожи, и для скрабирования, и для нанесения в качестве пятиминутной экспресс-маски (достаточно лишь смешать пудру с водой, тоником или гидролатом). Такие средства актуальны для всех типов кожи — как сухой, так и проблемной.









Еще один вариант пудрового эксфолианта — мягкий пилинг на основе рисовой пудры, перемолотых орехов и фруктовых косточек. Подобную пудру можно найти у My Clarins: ее можно использовать как самостоятельно, так и смешивая с гелем для умывания, но не чаще 1−3 раз в неделю. Подойдет такая пудра для обладательниц нормальной, комбинированной и жирной кожи. Совсем не подойдет тем, у кого кожа сухая, чувствительная, проблемная с акне в стадии обострения.





Пилинг-диски

Также летом можно использовать пилинг-диски с небольшим процентным содержанием кислот или витамина С: они будут удалять мертвые частички сразу двумя способами — механическим и химическим. Если кожа у вас жирная или комбинированная, прибегать к падам можно ежедневно: протирайте ими кожу после вечернего умывания, а затем наносите крем или сыворотку. Обладательницам нормальной или сухой кожи пилинг-подушечки использовать тоже можно — таким же способом, но не чаще раза в неделю. И да, в компанию к такому пилингу обязательна SPF-защита.

Удачные по составу пады есть у Pekah (All day clear peeling pad — содержат АНА и ВНА кислоты), A’pieu (Vitamin AC pad — сочетают кислоты и витамин С) и у Nip+Fab (Vitamin C Fix — на основе аскорбиновой кислоты).

















Пилинг-маски

И, наконец, последняя категория летних пилингов — маски. К примеру, на основе ферментов: такие есть у Masstige, Floslek и Andalou Naturals. Использовать их можно 1−2 раза в неделю, нанося на предварительно очищенную (в том числе — с помощью пилинг-дисков) кожу. Кстати, делать это лучше в хорошо прогретом помещении или во время приема горячей ванны: ферменты любят тепло и активизируются под воздействием повышенных температур.





А если времени на прием ванны или полноценный бьюти-ритуал у вас нет, воспользуйтесь ночной маской — например от Trimay. Она содержит экстракт коры белой ивы — компонент, который деликатно отшелушивает мертвые клетки кожи и заодно регулирует выработку себума.



