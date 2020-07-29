В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,3

Источник материала: ОНТ

Во вторник на юге Перу произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальный сейсмологический центр Перу.

Землетрясение произошло в 11:40 по местному времени в провинции Камана (регион Арекипа). Очаг землетрясения залегал на глубине 48 км.

Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

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