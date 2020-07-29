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В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,3

29.07.2020 08:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,3

Во вторник на юге Перу произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальный сейсмологический центр Перу.

Землетрясение произошло в 11:40 по местному времени в провинции Камана (регион Арекипа). Очаг землетрясения залегал на глубине 48 км.

Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

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Во вторник на юге Перу произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальный сейсмологический центр Перу. Землетрясение...
 
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