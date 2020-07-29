Контролировать проведение экзитполов на выборах Президента Беларуси будут международные и национальные эксперты

Источник материала: ОНТ

Более 300 участков по всей стране задействуют в экзитполах на выборах Президента Беларуси. За соцопросом будут следить национальные и международные наблюдатели.

Приглашения отправлены в Великобританию, Австрию, Швецию, Польшу, Сербию, Армению, Россию. От некоторых уже получены предварительные подтверждения. В исследовании задействуют свыше тысячи интервьюеров, которые смогут опросить около 12 тысяч избирателей, но только после того, как те проголосуют.

Павел Алексо, председатель Республиканского союза общественных объединений БКМО: «Они будут работать в каждом населённом пункте нашей страны. Так что мы получим объективные результаты. Во всяком случае такой опыт у нас уже был. Бояться этих интервьюеров не стоит, если они с логотипом Белорусского комитета молодежных организаций, то можно смело подойти к ним и ответить на их вопросы».

Каждый интервьюер будет проводить выборку по инструкции и с согласия респондентов. Результаты станут известны лишь после закрытия участков для голосования. По словам специалистов, погрешность в таких исследованиях не превышает 5%. Итоги будут – в открытом доступе. Проведение таких опросов во время электоральной кампании – распространённая в мире практика. Инициатором экзитпола на выборах в Беларуси выступает представительство международной гостелерадиокомпании «Мир» в Беларуси.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram