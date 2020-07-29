Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на западе Мали. 19 человек погибли

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере 19 человек стали жертвами ДТП в области Куликоро на западе Мали. Об этом со ссылкой на данные агентства Синьхуа сообщает БЕЛТА.

Автокатастрофа произошла неподалеку от столицы страны города Бамако. Произошло лобовое столкновение ехавшего из города грузовика и пассажирского автобуса. В результате ДТП 19 человек скончались на месте, семеро в тяжелом состоянии были доставлены в столичную больницу. Еще 12 человек отделались легкими травмами.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: Usedcars

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