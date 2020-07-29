Китайская Hongqi показала свой самый большой и роскошный кроссовер

Источник материала: Tut.by

С 1958 года под маркой Hongqi, принадлежащей китайскому государственному концерну FAW, малым тиражом выпускаются лимузины для правящей верхушки КНР, но несколько лет назад бренд начал активно осваивать и массовый сегмент, стремительно расширяя модельный ряд.





А не так давно в Hongqi не без помощи дизайнера Джайлса Тейлора, перешедшего в FAW из Rolls-Royce, начали внедрять новый фирменный стиль. В начале года был представлен седан H9 , а уже этой осенью компанию ему составит полноразмерный «паркетник» E-HS9, в облике которого также прослеживаются цитаты от Rolls-Royce. В статусе концепта E115 кроссовер был представлен прошлой осенью, а теперь уже серийную машину успели оценить китайские журналисты, для которых была организована отдельная презентация с ознакомительным тест-драйвом.





Судя по фотографии салона, на передней панели имеется два главных дисплея (один для приборов, второй для мультимедиа-системы), также предусмотрен отдельный тачскрин, на который вынесено управление климатической установкой. Интерьер при этом может быть четырех-, шести- или семиместным.





Силовая установка у E-HS9 — электрическая. У базовой версии это два электромотора (спереди и сзади) по 218 л.с. каждый, у топовой модификации мощность заднего электродвигателя достигает 333 л.с. (суммарная отдача 551 л.с.). Обещанный разгон до 100 км/ч — за 3,9 секунды, а пробег на одной зарядке батареи емкостью 92,4 кВтч — около 500 км по циклу NEDC.





В китайской продаже E-HS9 должен появиться уже осенью. Стартовая стоимость, по предварительным данным, составит около 600 тысяч юаней — 85 700 долларов в пересчете.