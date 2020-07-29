Если у вас есть вопросы – обращайтесь в общественную приёмную «Белой Руси»

Источник материала: Полесская правда

В Пинской районной организации РОО «Белая Русь» продолжают идти приемы граждан, во время которых можно обратиться к чиновникам с волнующими вопросами.

Так, приемы уже провели члены «Белой Руси» – председатель Пинского районного Совета депутатов И.И. Гузич, заместитель председателя райисполкома Д.Г. Полховский, директор Пинского районного ЖКХ В.Н. Гладкий, начальник районного отдела по образованию В.В. Гаврилович, начальник управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома В.М. Огиевич, начальник Пинского ДРСУ-104 А.П. Будник. Сегодня обращения граждан рассмотрит председатель правления Пинского райпо А.В. Селюжицкий.

Спектр вопросов, с которыми обращаются жители района, традиционно широк. Поднимаются жилищные проблемы, вопросы ЖКХ, благоустройства и другие. Так, на один из приемов обратились люди с ограниченными физическими возможностями с просьбой поспособствовать появлению автобусной остановки по требованию около хутора «Рафаловичи». Вопрос решается, прокомментировали в общественной приемной. Рассмотрено также коллективное обращение по поводу незаконного оказания ритуальных услуг в плотной жилой застройке. Подробнее об этом читайте в субботнем номере «Полесской правды».

В графике приема запланированы еще три встречи с населением – депутата парламента В.К. Бегебы, начальника РОВД С.В. Козака и начальника отдела архитектуры, строительства и ЖКХ райисполкома С.А. Ботвинко. Следите за анонсами в нашей газете и не упустите шанс обратить внимание на свою проблему.

Людмила РЕБКОВЕЦ

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