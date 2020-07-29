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ЦТ-2020: контроль и результаты проведения в Гродненской области

29.07.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

ЦТ-2020: контроль и результаты проведения в Гродненской области

Первый этап вступительной кампании-2020 – централизованное тестирование – завершен.

В этом году почти пять тысяч абитуриентов нашего региона написали около семнадцати с половиной тысячи тестов по 15 предметам. Наиболее многочисленными по количеству участников стали вступительные испытания по русскому языку, математике, а также английскому и белорусскому языкам. Самые массовые предметы (математика и русский язык) проведены в два дня.

Впервые внедрена система электронной регистрации заявлений абитуриентов на централизованное тестирование. Пункты проведения ЦТ в Гродненской области традиционно были организованы в Гродно, Лиде и Волковыске. Координацию организации проведения осуществляло УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы».

Вступительные испытания проходили в 10 корпусах учреждений образования. В связи с рассадкой абитуриентов по одному за партой был значительно увеличен аудиторный фонд. Принцип рассадки участников ЦТ оправдал себя, так как между абитуриентами сохранялась дистанция, позволяющая обеспечить как информационную безопасность, так и более комфортные условия и соблюсти социальную дистанцию.

Абитуриенты, которые по уважительной причине не смогли пройти испытания в основной период, были допущены к участию в централизованном тестировании в резервные дни. В Гродненской области их было 69.

Контроль за проведением ЦТ осуществляли 24 сотрудника Комитета государственного контроля Гродненской области. С целью защиты прав и законных интересов граждан для оперативного реагирования на обращения выпускников и их родителей по вопросам вступительной кампании-2020 в Комитете государственного контроля Гродненской области была организована «горячая телефонная линия».

Для обеспечения контроля в каждой аудитории было привлечено около 500 педагогов учреждений образования региона.

Представители областной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях образования Гродненской области, включающей представителей исполнительной власти, правоохранительных органов, общественных организаций и учреждений образования, неоднократно посещали пункты проведения централизованного тестирования в Гродно, Лиде и Волковыске.

Председателем областной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2020 году Анатолием Дорожко при подведении итогов организации ЦТ было отмечено, что все условия для проведения централизованного тестирования в Гродненской области были созданы на самом высоком уровне: соблюдены все меры безопасности, в том числе связанные с эпидемиологической ситуацией. Один абитуриент был удален за наличие мобильного телефона. В целом централизованное тестирование прошло в спокойной рабочей обстановке и в полном соответствии с установленным порядком. Нарушений организации и проведения ЦТ не выявлено.

К СВЕДЕНИЮ АБИТУРИЕНТОВ-2020: Начала работу «горячая линия»

Второй этап вступительной кампании-2020 стартовал в учреждениях высшего и среднего специального образования республики 25 июля и 20 июля соответственно. Комиссия по контролю за проведением вступительных испытаний в учреждениях образования Гродненской области будет контролировать процесс приема документов, подготовки, проведения вступительных испытаний (при их наличии) и зачисления абитуриентов в состав студентов, учащихся.

Наряду с выполнением задач по предотвращению нарушений в ходе вступительных испытаний члены комиссии будут объективно и в сжатые сроки рассматривать обращения абитуриентов и их родителей. Для оперативного реагирования на обращения граждан по вопросам, связанным с проведением вступительных испытаний, в Комитете государственного контроля Гродненской области работают телефоны «горячей линии»: в г. Гродно — 8(0152)79-88-40, 79-88-16, 79-88-01, в г. Лида — 8(0154)64-65-01, 64-65-03.

Комитет государственного контроля Гродненской области

 
Теги: Гродно
 
 
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Первый этап вступительной кампании-2020 – централизованное тестирование – завершен. В этом году почти пять тысяч абитуриентов нашего региона написали около
 
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