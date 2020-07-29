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Жуткое ДТП в Мали: по меньшей мере 19 человек погибли в результате аварии

29.07.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По меньшей мере 19 человек погибли, еще 19 получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в области Куликоро на западе Мали, сообщает Синьхуа.


Фото Usedcars

По информации агентства, полученной из регионального ведомства гражданской обороны, недалеко от столицы африканской страны Бамако произошло лобовое столкновение грузовика, следовавшего из города, и микроавтобуса с пассажирами. В результате аварии 19 человек погибли на месте, еще семеро находятся в тяжелом состоянии, 12 получили незначительные травмы. Все пострадавшие госпитализированы в Бамако. Причины ДТП выясняются.
 
 
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По меньшей мере 19 человек погибли, еще 19 получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в области Куликоро на западе Мали, сообщает Синьхуа.
 
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