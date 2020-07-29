ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Почему важно вовремя обнаружить проблему и сказать нет заболеваниям периодонта?

29.07.2020 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Почему важно вовремя обнаружить проблему и сказать нет заболеваниям периодонта? Этот вопрос мы рассмотрим вместе с различных ракурсов.

Почему важно вовремя обнаружить проблему и сказать нет заболеваниям периодонта?

Начнем с определения. Периодонт – комплекс тканей, окружающих зуб. Это десна, костная ткань и удерживающая зуб связка. В данной области по ряду причин могут возникать болезни периодонта. Воспаление десны, сопровождающееся кровоточивостью, называют гингивитом, а если образуется карман и разрушается костная ткань – это уже периодонтит.

Проблема с деснами обычно начинается с их повреждения (например, при еде, чистке зубов, при неправильно наложенной пломбе или коронке, химическом ожоге), когда туда проникают болезнетворные микроорганизмы и усиливают воспалительную реакцию. Способствуют данному процессу мягкий зубной налет, зубной камень, плохая гигиена полости рта, гормональные нарушения, хронические повреждения, курение табака. Если вовремя не провести лечение десен, гингивит перейдет в более опасный периодонтит, что грозит поражением и разрушением глубоких тканей периодонта — связки зуба и костной ткани челюсти.

Как видим, это не самое оптимистичное развитие событий. Так какие методы профилактики заболеваний периодонта наиболее эффективные и доступные? В настоящее время средства гигиены полости рта представлены довольно широко: различные виды зубных щеток и паст, порошки, ополаскиватели, зубные нити, зубочистки, гели, пастилки, жевательные резинки, драже, гигиенические таблетки. Самым лучшим средством для борьбы с зубным налетом является домашняя гигиена полости рта с использованием зубной щетки (лучше из искусственной щетины (нейлона) средней или мягкой жесткости) и пасты минимум 2 раза в день: утром (после завтрака) и вечером. Менять зубную щетку следует каждые 2-2,5 месяца, хранить чисто вымытой в стакане, рабочей частью вверх.

Кроме этого, не пренебрегайте профилактическими визитами к стоматологу раз в полгода. Здесь же вы можете сделать профессиональную чистку зубов при помощи ультразвука.

Все вышеперечисленные меры помогут вам всегда иметь красивую улыбку.

С графиком работы стоматологических кабинетов Кореличской ЦРБ можно ознакомиться на сайте www.korcrb.by.

Инна КУТАС,
врач-стоматолог Мирской горпоселковой поликлиники

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему важно вовремя обнаружить проблему и сказать нет заболеваниям периодонта? Этот вопрос мы рассмотрим вместе с различных ракурсов. Начнем с
 
Новости дня
Новости разные
 
Жуткое ДТП в Мали: по меньшей мере 19 человек погибли в результате аварии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика