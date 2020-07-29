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Почему важно вовремя обнаружить проблему и сказать нет заболеваниям периодонта? Этот вопрос мы рассмотрим вместе с различных ракурсов.





Начнем с определения. Периодонт – комплекс тканей, окружающих зуб. Это десна, костная ткань и удерживающая зуб связка. В данной области по ряду причин могут возникать болезни периодонта. Воспаление десны, сопровождающееся кровоточивостью, называют гингивитом, а если образуется карман и разрушается костная ткань – это уже периодонтит.

Проблема с деснами обычно начинается с их повреждения (например, при еде, чистке зубов, при неправильно наложенной пломбе или коронке, химическом ожоге), когда туда проникают болезнетворные микроорганизмы и усиливают воспалительную реакцию. Способствуют данному процессу мягкий зубной налет, зубной камень, плохая гигиена полости рта, гормональные нарушения, хронические повреждения, курение табака. Если вовремя не провести лечение десен, гингивит перейдет в более опасный периодонтит, что грозит поражением и разрушением глубоких тканей периодонта — связки зуба и костной ткани челюсти.

Как видим, это не самое оптимистичное развитие событий. Так какие методы профилактики заболеваний периодонта наиболее эффективные и доступные? В настоящее время средства гигиены полости рта представлены довольно широко: различные виды зубных щеток и паст, порошки, ополаскиватели, зубные нити, зубочистки, гели, пастилки, жевательные резинки, драже, гигиенические таблетки. Самым лучшим средством для борьбы с зубным налетом является домашняя гигиена полости рта с использованием зубной щетки (лучше из искусственной щетины (нейлона) средней или мягкой жесткости) и пасты минимум 2 раза в день: утром (после завтрака) и вечером. Менять зубную щетку следует каждые 2-2,5 месяца, хранить чисто вымытой в стакане, рабочей частью вверх.

Кроме этого, не пренебрегайте профилактическими визитами к стоматологу раз в полгода. Здесь же вы можете сделать профессиональную чистку зубов при помощи ультразвука.

Все вышеперечисленные меры помогут вам всегда иметь красивую улыбку.

С графиком работы стоматологических кабинетов Кореличской ЦРБ можно ознакомиться на сайте www.korcrb.by .

Инна КУТАС,

врач-стоматолог Мирской горпоселковой поликлиники