«Не поучайте сотрудников». Эксперт рассказывает, как найти работу, если вам больше 50

Источник материала: Tut.by

Вместе с РАБОТА.TUT.BY мы продолжаем рассказывать о трудностях, с которыми сталкиваются люди во время поиска работы. Мы уже говорили о мамах после декрета , разбирали проблему молодых специалистов . Сегодня в центре внимания — люди старшего возраста.

С какими проблемами они сталкиваются? Почему для работодателя не всегда важен богатый опыт? И что написать в резюме, чтобы позвали на собеседование? Мы записали историю минчанки и попросили эксперта сервиса «Готовое резюме» Юлию Торсунову рассказать, как специалисту найти работу, несмотря на возраст.

«Мои навыки и опыт никому не нужны»



Елена Русакова54 года

— Уже два месяца я ищу любую работу. В свое время был бизнес, связанный с полиграфией, и у меня много опыта в этой сфере. Но самый популярный вопрос рекрутеров: «Сколько вам лет?» И когда я называю цифру, слышу в ответ, что я им не подхожу. А иногда мне и говорить ничего не приходится, наниматель видит возраст в резюме и присылает шаблонную отписку: «Мы не готовы пригласить вас на интервью». Получается, мои навыки и опыт никому не нужны. До собеседований за эти два месяца еще ни разу не дошло. Обиднее всего, когда мою кандидатуру не рассматривают на те вакансии, в которых я как рыба в воде.

Как устроить работника старшего возраста с пользой для компании



Юлия ТорсуноваЭксперт сервиса «Готовое резюме» от РАБОТА.TUT.BY Эксперт сервисаот РАБОТА.TUT.BY

— Действительно ли сейчас актуальна проблема трудоустройства старшего поколения?

— К сожалению, да, эта проблема актуальна. Она связана, главным образом, со стереотипами руководителей компаний: якобы, люди старшего поколения уже не смогут влиться в молодой коллектив (хотя тут многое зависит от самого человека), они более консервативны, хуже адаптируются и обучаются. Например, считается, что им уже сложно освоить технические навыки, изучить большое количество новых наименований или разобраться с новой CRM-системой. Трудоустройство может осложниться и внешними факторами, например, мировым кризисом.

— Почему люди начинают искать работу в возрасте 50 лет?

— Причин может быть много: человек переезжает, хочет сменить род деятельности, у него изменился социальный статус, и он вышел на пенсию, но хочет подрабатывать, чтобы был дополнительный доход. А в 2020 году из-за пандемии было много сокращений, под которые часто попадали люди старшего возраста. И многие из них стали искать новое место работы.

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY проанализировал первое полугодие 2020 года в сравнении с первым полугодием 2019-го. В текущем году количество резюме от соискателей в возрасте от 40 до 50 лет увеличилось на 83,9% (на сайте rabota.tut.by было опубликовано свыше 46 тысяч резюме), в возрасте от 50 до 60-ти — на 60,7%, свыше 60-ти лет — на 35,9%.

— Почему работодателю так важен возраст? А наличие богатого опыта не всегда учитывается?

— Потому что работа бывает разной и не весь полученный человеком опыт может быть полезен и применим в конкретной компании на конкретной должности. Например, человеку более старшего возраста уже по здоровью лучше не трудиться там, где много физической нагрузки, график подразумевает, что работать придется и в ночь, и под утро, а смена длится 13 часов. Конечно, состояние здоровья у всех разное, однако такой режим работы способен оказать на него сильное влияние. И молодой специалист может оказаться более эффективным, чем специалист постарше. Также многие наниматели опасаются, что сотрудник старшего поколения не будет готов подчиняться руководителю, который младше его, из-за чего могут начаться конфликты, а общая эффективность команды снизится.



Фотография носит иллюстративный характер

Работники старшего возраста в команде — это многолетний опыт, способный принести пользу. Но для этого важно правильно адаптировать их в коллективе, чтобы использовать опыт с максимальной выгодой для компании. Объясню, что я имею в виду. Брать на позицию автослесаря человека с 25-летним опытом работы в аналогичной должности может быть нерационально. Но можно назначить его мастером, который будет обучать молодых и делиться своим богатыми опытом. На первоначальном этапе это поможет сотруднику старшего возраста повысить уверенность в себе и быстрее адаптироваться, а в долгосрочной перспективе принесет компании больше пользы.

Отмечу, что у таких сотрудников есть свои плюсы. Так, они более ответственно и осознанно относятся к работе. Еще, как правило, у них меньше семейных обязанностей: их дети выросли — и появилось больше свободного времени, которое можно посвятить работе и саморазвитию. Кроме того, некоторые европейские компании все больше начинают пересматривать свое отношение к трудоустройству людей старшего возраста. Руководители понимают, что для работы с отдельными категориями товаров или услуг сотрудники 50+ являются более подходящими: лучше понимают аудиторию своего возраста и вызывают больше доверия со стороны клиентов.

— Есть ли разница между людьми предпенсионного и пенсионного возраста при поиске работы?

— Мне кажется, что этот момент больше связан с юридической стороной. Есть разница в оформлении на работу специалиста, получающего пенсию, и специалиста предпенсионного возраста. Но с точки зрения составления резюме и прохождения собеседования, думаю, разницы нет.

Как искать работу, когда тебе за 50. Порядок действий

— Что делать, если человек всю жизнь работал по одной специальности, а сейчас для него нет условий, чтобы найти что-то похожее?

— Для начала стоит проанализировать, чем бы еще ему хотелось заниматься. Возможно, у него есть хобби, которое можно монетизировать. Или есть навыки, которые он не рассматривал как рабочие, но которые можно использовать. Например, человек изучал английский для себя, а теперь может заниматься переводами и таким образом зарабатывать.

Если же человек хочет найти работу в какой-то новой компании, то сначала ему важно оценить свои возможности и понять: способен ли он обучаться, адаптироваться к новому и принимать условия работы в молодом коллективе. Возможно, специалист поймет, что для него стал комфортнее график работы 2/2 с частичной занятостью и он больше не готов ежедневно вставать на работу к 8 утра. А дальше порядок действий не отличается от того, что надо делать, если вы ищете работу в 20 лет. Просто у тех, кто долгие годы трудился на одном месте, навык презентовать себя притупляется, и его надо «вспомнить».

В первую очередь надо составить резюме. Оно должно быть конкретным и четко структурированным, его задача — перевести соискателя на следующий этап — собеседование. Чтобы повысить свои шансы, подробно изложите в резюме свои знания и навыки, опишите, чем вы занимались на предыдущем месте работы и постарайтесь перевести все это в достижения. Достижения лучше показывать в цифрах и результатах. Например, лучше написать не просто «систематизировал информацию», а «систематизировал информацию и создал на ее основе базу данных клиентов, что позволило привлечь на 8% больше новых клиентов». Или вместо «работала продавцом в магазине» указать конкретную информацию «более 5 лет работала продавцом в магазине, несколько раз признавалась лучшим сотрудником месяца». Во вторых вариантах вы уже показываете результат.

Часто соискатели пишут: «Компания, где я работал, занималась тем-то и тем-то». Но рекрутеру не столько важно, чем занималась компания, сколько — чем внутри нее занимался сам человек. То есть лучше перечислить именно ваши обязанности. Такое описание даст более полную картину, какой вы специалист, какими навыками владеете, справитесь ли с новой работой. Причем, лучше перечислять обязанности своими словами, а не копировать полный текст должной инструкции: это утяжеляет резюме и не дает представления о том, что вы действительно делали.

Пишите кратко и четко. Ни один рекрутер не сможет внимательно прочитать резюме на десять листов, учитывая сколько соискателей проходит через него за день.



Фотография носит иллюстративный характер

Следующее, что надо сделать, — рассказать всем знакомым и родственникам, что вы ищете работу. Это очень важный момент, ведь сарафанное радио никто не отменял. Возможно, кто-то из ваших знакомых, родственников или их друзей как раз ищет специалиста на такую позицию, и им будет полезно узнать, что вы сейчас рассматриваете предложения.

Поиск работы — это большой труд, и к нему стоит подойти серьезно. Используйте все доступные каналы. Разместите резюме на всех работных сайтах и регулярно обновляйте его, сами откликайтесь на подходящие вакансии и разместите посты о поиске работы в своих социальных сетях.

Также важно составить толковое сопроводительное письмо. У него должен быть мотивационный характер, объясняющий, почему вы можете претендовать на эту работу. Добавьте несколько фактов о своем опыте и навыках, а также причины, почему хотите работать в конкретной компании. И если резюме у человека может быть одно или, например, два, то сопроводительные письма лучше писать отдельно для каждого нанимателя.

— А есть хитрости, чтобы написать сопроводительное письмо, которое точно сработает?

— Универсального варианта не существует. Более того, не стоит скачивать шаблон письма из интернета и надеяться, что оно сработает. Чтобы сопроводительное письмо зацепило рекрутера, и он стал изучать ваше резюме, оно должно быть написано конкретно под вакансию, на которую вы претендуете.

Пожалуй, самая известная хитрость — использовать в письме те же слова и описания, что есть в вакансии. Но не под копирку, лучше немного перефразировать. Обычно в вакансиях указано: «Нужны специалисты, умеющие делать это и это». Тогда в сопроводительном письме целесообразно писать, что вы именно это и умеете, выполняли те же функции на предыдущем месте.

Иногда рекрутеры указывают свои контактные данные в описании вакансии. Если есть имя, то начать сопроводительное письмо можно с обращения к менеджеру по имени: «Добрый день, Мария» или «Здравствуйте, Виктор». Это, во-первых, привлечет внимание к резюме, потому что так мало кто делает. Во-вторых, покажет, что человек потратил время и изучил вакансию, а значит, он мотивирован. Все это увеличит шансы соискателя пройти дальше.

— Итак, человек подготовил резюме, написал толковое письмо, и его позвали на собеседование. Что поможет удачно пройти собеседование человеку старшего поколения?

— Перед собеседованием надо подготовиться. Узнать, чем занимается компания, какие у нее ценности, какие задачи решает отдел, куда вы хотите устроиться. В процессе изучения компании может выясниться, что у нанимателя и соискателя совершенно разные ценности, отличается подход к работе. И если соискателя что-то не устроит, он сможет сэкономить свое время и время рекрутеров.

Если дело дошло до собеседования, в процессе лучше внимательно слушать и отвечать на поставленные вопросы, а не поучать сотрудников компании. Наниматель ищет не только хорошего специалиста, но и человека в команду. Если вы изначально показываете, что не впишетесь (а попытка поставить себя выше других именно так и расценивается), то и шансы получить работу снижаются.



Фотография носит иллюстративный характер

Также важно показать, что вы продолжаете изучать новое, держите руку на пульсе. Расскажите о курсах, которые прошли (если они относятся к работе). А еще лучше — сразу указывайте в резюме, что получили какой-то новый навык.

Например, сейчас без умения работать с компьютером сложно найти работу. Но в Минске, как и в других городах, есть Университет третьего возраста , где в том числе обучают работе с компьютером. Если в вашем городе такой организации нет, то можно попробовать бесплатные курсы и видео в интернете, читать тематические книги, попросить родственников научить.

Моя знакомая всю жизнь проработала в медицине и после выхода на пенсию хотела продолжить, но понадобилось овладеть новыми навыками. Она прошла курсы, подружилась с компьютером и устроилась в регистратуру в поликлинике. Когда у человека есть желание постоянно обучаться, его шансы удачно пройти собеседование повышаются, потому что это сразу чувствуется.

По статистике Белстат, на конец 2019 года в Беларуси на учете по труду, занятости и социальной защите стояли 2 531 900 пенсионеров. Это одна четверть населения Беларуси. После выхода на пенсию трудится каждый четвертый пенсионер, и этот показатель особо не меняется все десятилетие. В графике Белстат указано, что процент работающих пенсионеров на конец 2019 года — 25,1%. Предыдущие два года этот показатель составлял 24,9%, а минимальным он был в далеком 2011-м. Тогда в официальной государственной статистике было указано, что работают 22% пенсионеров.

— Как соискателю правильно реагировать на вопрос о возрасте? Ведь он будет задан в любом случае, и ответить придется.

— Я думаю, что надо отвечать честно: работодатель так или иначе узнает вашу дату рождения и нечестный ответ может оставить неприятный осадок.

Но, называя свой возраст, спросите, почему этот вопрос важен для работодателя. Уточните, если это соответствует действительности, что возраст не влияет на вашу способность выполнять работу, приведите примеры. Покажите, что вы продолжаете узнавать что-то новое, обучаться.

Этот вопрос относится к разряду личных, отвечать на него не всегда приятно. Но будьте готовы к нему и реагируйте спокойно.

— Допустим, все прошло удачно, человека пригласили выйти на работу. Как влиться в коллектив, где большинство сотрудников младше тебя?

— Здесь многое зависит от самого человека и его личностных качеств. Если он понимает, что мир меняется и — самое важное — старается подстраиваться под эти изменения, то проблем с молодым коллективом не возникнет.

Если же у человека в принципе нет желания подстраиваться под изменения, принимать молодежь и ее решения, то тут, наверное, сложно помочь. Чтобы советы сработали, человек сам должен этого хотеть.

Будьте активны и инициативны. Да, найти работу человеку старшего возраста бывает сложно, но, если захотеть и действовать, все возможно.