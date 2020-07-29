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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на среду, 29 июля
29.07.2020 09:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
29 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз. Об этом сообщает Белгидромет.
На большей части территории страны ожидаются сильные ливни, в некоторых районах – шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В отдельных районах прогнозируют град.
Воздух прогреется до плюс 20-25 градусов.
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29 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз. Об этом сообщает Белгидромет.
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