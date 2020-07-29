В преддверии обмена послами: замглавы МИД встретился с главой дипмиссии США

пишет Sputnik, заместитель министра иностранных дел РБ Олег Кравченко обсудил с новым Временным поверенным в делах США в Беларуси Джеффри Джуком перспективы дальнейшего развития белорусско-американских отношений, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. КакSputnik, заместитель министра иностранных дел РБобсудил с новым Временным поверенным в делах США в Беларусиперспективы дальнейшего развития белорусско-американских отношений, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.





Примечательно, что оба собеседника были в масках.





О том, что Джук сменил на посту Дженифер Мур, стало известно накануне. Он опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что недавно прибыл в Минск и что для него большая честь представлять правительство Соединенных Штатов Америки и руководить посольством страны в качестве нового поверенного в делах до прибытия посла.









фото МИД РБ





Около 10 лет дипмиссии Вашингтона в Беларуси и Минска в США работали без послов. С потеплением отношений, которым сопровождались визиты в Минск высокопоставленных американских чиновников, удалось решить вопрос и с возвращением послов.





Напомним, что белорусскую дипмиссию в ранге посла в США возглавит как раз Олег Кравченко. Решение об этом принял 20 июля президент страны Александр Лукашенко. Также известно, что Вашингтон в Минске будет представлять Джули Фишер. Ожидается, что посол США прибудет в Минск еще до наступления осени.















