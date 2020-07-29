ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ночная погоня за каршеринговым авто в Гомеле завершилась ДТП и 13 протоколами

29.07.2020 09:34 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Экипаж ГАИ заметил машину, которая ехала по ночному городу с выключенными фарами. Водитель проигнорировал требование остановки и увеличил скорость – местами авто разгонялось до 150 км/ч. Во время погони водитель заехал в тупик. Чтобы избежать задержания, шофер и пассажиры выскочили на ходу, а каршеринговый “фольксваген” врезался в припаркованные авто. Вскоре гонщика задержали, им оказался 19-летний бесправник, который арендовал машину по чужим документам. На прошлой неделе парня также  задерживали, тогда он управлял машиной того самого друга, по документам которого арендовал каршеринг.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экипаж ГАИ заметил машину, которая ехала по ночному городу с выключенными фарами. Водитель проигнорировал требование остановки и увеличил скорость – местами авто...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ремонт дома, в котором жил Янка Купала, идет под Молодечно: единственное в Беларуси «гнездо» Песняра, которое не разрушило время
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика