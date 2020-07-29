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Ремонт дома, в котором жил Янка Купала, идет под Молодечно: единственное в Беларуси «гнездо» Песняра, которое не разрушило время
Источник материала: ОНТ
Возле Молодечно сегодня идёт ремонт дома 1857 года, где квартировал Янка Купала. Это единственное в стране «гнездо» Песняра, которое не разрушило время. Хранители памятных метров сохраняют не только предметы, но и традиционный уклад быта начала XX века. Очень своеобразный музей.
Кто сказал «если бы»? Эти стены могут «говорить». Здесь жил «пророк». Сегодня обитает его «дух». В облике памятника деревянной архитектуры XIX века изменить кардинально ничего нельзя. До последнего гвоздя – ремонт лишь с оглядкой на былое.
О съёмщиках комнат, окнами на усадебную аллею, известно точно – у них был замечательный сосед: с 1906 по 1907 год. Служил Купала на броваре, помощником винокура. Это тяжкий труд. Не «с потолка» брал стихи поэт в дебютный сборник «Жалейка».
Главное музейное табу «руками не трогать» в Яхимовщине касается не всех предметов. Открываем дверь, как делал это Купала. Оказываемся в мемориальной комнате. Она воссоздана по воспоминаниям старожилов. Ощущение, что Песняр вышел и скоро вернётся.
Все вещи подлинные: аналоги привычных Купале. Дверная кованая ручка вообще родная. Сохранили в интерьерах и оригинальные печи – не топят, хотя дрова лежат. Просто ради атмосферы. Открыли музей почти 20 лет назад. Реновации пора.
Обещают под аутентичными балочными сводами представить впервые и биографию бывших владельцев имения – Свенторжецких. Отыскали в Польше прямых потомков шляхтичей. Здесь взрослел душой Песняр. Эти стены ещё многое расскажут.
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Ремонт дома, в котором жил Янка Купала, идет под Молодечно: единственное в Беларуси «гнездо» Песняра, которое не разрушило время
Возле Молодечно сегодня идёт ремонт дома 1857 года, где квартировал Янка Купала. Это единственное в стране «гнездо» Песняра, которое не разрушило время. Хранители...
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