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Ремонт дома, в котором жил Янка Купала, идет под Молодечно: единственное в Беларуси «гнездо» Песняра, которое не разрушило время

29.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ремонт дома, в котором жил Янка Купала, идет под Молодечно: единственное в Беларуси «гнездо» Песняра, которое не разрушило время

Возле Молодечно сегодня идёт ремонт дома 1857 года, где квартировал Янка Купала. Это единственное в стране «гнездо» Песняра, которое не разрушило время. Хранители памятных метров сохраняют не только предметы, но и традиционный уклад быта начала XX века. Очень своеобразный музей.


Кто сказал «если бы»? Эти стены могут «говорить». Здесь жил «пророк». Сегодня обитает его «дух». В облике памятника деревянной архитектуры XIX века изменить кардинально ничего нельзя. До последнего гвоздя – ремонт лишь с оглядкой на былое.

Светлана Тис, заведующая музеем Янки Купалы «Яхимовщина»: «Старажылы кажуць, што жыў панскі эканом са сваёй сям’ёй. Зараз гэта памяшканне перайшло нам, супрацоўнікам, але, можа, будзе час, мы зробім экспазіцыю панскаму эканому».

О съёмщиках комнат, окнами на усадебную аллею, известно точно – у них был замечательный сосед: с 1906 по 1907 год. Служил Купала на броваре, помощником винокура. Это тяжкий труд. Не «с потолка» брал стихи поэт в дебютный сборник «Жалейка».   

Главное музейное табу «руками не трогать» в Яхимовщине касается не всех предметов. Открываем дверь, как делал это Купала. Оказываемся в мемориальной комнате. Она воссоздана по воспоминаниям старожилов. Ощущение, что Песняр вышел и скоро вернётся.

Все вещи подлинные: аналоги привычных Купале. Дверная кованая ручка вообще родная. Сохранили в интерьерах и оригинальные печи – не топят, хотя дрова лежат. Просто ради атмосферы. Открыли музей почти 20 лет назад. Реновации пора. 

Елена Лешкович, директор Литературного музея Янки Купалы: «Менавіта тут, у Яхімоўшчыне, быў закончаны верш “А хто там ідзе?”  – праграмны верш Янкі Купалы. Экспазіцыя, якая будзе створана ў наступным годзе, яна будзе прысвечана гэтаму этапу. Акрамя таго, мы хочам паказаць, як Янка Купала паўплываў на гісторыю і развіццё гэтага месца».

Обещают под аутентичными балочными сводами представить впервые и биографию бывших владельцев имения – Свенторжецких. Отыскали в Польше прямых потомков шляхтичей. Здесь взрослел душой Песняр. Эти стены ещё многое расскажут. 

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Возле Молодечно сегодня идёт ремонт дома 1857 года, где квартировал Янка Купала. Это единственное в стране «гнездо» Песняра, которое не разрушило время. Хранители...
 
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