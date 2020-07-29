Зачастую летом родители ослабляют контроль за времяпрепровождением своих несовершеннолетних детей. Подростки отпрашиваются погулять с друзьями или сверстниками, а сами ищут приключения и новые впечатления, что не всегда приводит к добру.

В один из теплых летних вечеров компания из пяти подростков в возрасте от 11 до 14-ти лет решила прогуляться в одной из деревень Смолевичского района. Прогуливаясь по улицам, ребята заметили ряд строящихся домов и решили поиграть на стройке, зайдя на огражденный забором участок. Несовершеннолетние осмотрелись в строящемся доме и проникли через дыру в хозяйственную постройку. Когда подростки выходили из нее, их заметили люди с соседнего земельного участка и окликнули. Дети испугались и разбежались, даже не задумываясь о том, что желание поиграть в чужом доме может привести к судимости.

Сотрудниками ИДН Смолевичского РОВД личности подростков установлены, и в настоящее время с несовершеннолетними проводится индивидуальная профилактическая работа, так как правонарушители не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, которая предусмотрена ст. 202 УК Республики Беларусь и наступает с шестнадцатилетнего возраста.

Аналогичный случай произошел в 2019 году на территории города Смолевичи, когда трое одноклассников 13-14-ти лет гуляли по городу и рассматривали заброшенные, по их мнению, дома, в которые можно было бы забраться и поиграть. Подростки считали, что играть в таких домах можно, ведь они никому не принадлежат, однако, оказалось наоборот. Поиграв в гараже, расположенном на территории одного из домов, несовершеннолетние разошлись, а через час в милицию обратилась хозяйка с сообщением о проникновении на частную территорию. В обоих случаях родители полагали, что их дети просто гуляют и не могут совершить что-то противозаконное.

Статьей 202 УК Республики Беларусь предусматривается наказание в виде общественных работ, штрафа или ареста за незаконное вторжение в жилище вопреки воле проживающих в нем лиц либо иное нарушение неприкосновенности законных владений граждан.

В ИДН Смолевичского РОВД подчеркнули, что родителям необходимо обращать внимание, где и как проводят свободное время их дети, разъяснять, что чужие участки, дома, хозяйственные постройки – это не место для игр.

Лидия СУДНИКОВИЧ.