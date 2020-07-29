На прошлой неделе на железнодорожном остановочном пункте «Заречное» был обнаружен малолетний ребенок. Полуторагодовалый малыш гулял в одном нательном белье и носочках.

Участковый инспектор ИДН Смолевичского РОВД младший лейтенант милиции Полина Горлач производила поквартирный обход близлежащих домов, установила личность матери ребенка и направилась по адресу проживания. Сотрудников милиции встретила растерянная мать, которая самостоятельно искала ребенка.

– Мать малолетнего Артема, проводив мужа на работу, закрыла входную дверь на один замок в виде защелки и уснула вместе с сыном. Мальчик проснулся, без труда открыл входную дверь квартиры и вышел на улицу, направившись в сторону близлежащего железнодорожного остановочного пункта. Следует отметить, что семья благополучная, – рассказала инспектор ИДН.

Женщина поблагодарила граждан и сотрудников милиции, выразив особую благодарность участковому инспектору ИДН Смолевичского РОВД Полине Горлач за проявленную чуткость и заботу о ее малыше.

В ИДН Смолевичского РОВД напоминают, что нельзя оставлять малолетних детей без присмотра, ведь безопасность наших детей зависит от нас самих!

Корр. «КС».