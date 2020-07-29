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В Минске Renault после ДТП вылетел на тротуар и сбил пешехода

29.07.2020 12:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске легковой автомобиль после ДТП сбил пешехода на тротуаре.   

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария случилась утром 29 июля на перекрестке улиц Скрипникова и Мазурова.    

В Минске Renault после ДТП вылетел на тротуар и сбил пешехода
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

За рулем автомобиля Ford находился 57-летний мужчина. Он при осуществлении поворота налево столкнулся с Renault, ехавшем в прямом встречном направлении. Renault от удара отбросило на тротуар, где автомобиль совершил наезд на пешехода. Пострадавшего 64-летнего мужчину доставили в медучреждение с травмами.   

По факту аварии проводится проверка.    

На минувшей неделе на перекрестке Камайской и Тимирязева Citroen не уступил дорогу бетономешалке и оказался в кювете (читать далее).   

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске легковой автомобиль после ДТП сбил пешехода на тротуаре.    По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария случилась утром 29 июля на...
 
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