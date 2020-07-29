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В Минске Renault после ДТП вылетел на тротуар и сбил пешехода
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске легковой автомобиль после ДТП сбил пешехода на тротуаре.
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За рулем автомобиля Ford находился 57-летний мужчина. Он при осуществлении поворота налево столкнулся с Renault, ехавшем в прямом встречном направлении. Renault от удара отбросило на тротуар, где автомобиль совершил наезд на пешехода. Пострадавшего 64-летнего мужчину доставили в медучреждение с травмами.
По факту аварии проводится проверка.
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Новости Беларуси. В Минске легковой автомобиль после ДТП сбил пешехода на тротуаре. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария случилась утром 29 июля на...
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