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Пенсии и пособия вырастут: в Беларуси с 1 августа повысят бюджет прожиточного минимума

29.07.2020 11:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пенсии и пособия вырастут: в Беларуси с 1 августа повысят бюджет прожиточного минимума

С 1 августа бюджет прожиточного минимума в Беларуси будет повышен с 246,78 до 256,1 белорусских рублей. Решение утверждено постановлением Министерства труда и социальной защиты от 22 июля 2020 года №67, передает БЕЛТА.

Данный показатель будет действовать до 31 октября текущего года. Он на 3,8% превышает значения, действовавшие с 1 мая по 31 июля.

При этом для различных социально-демографических групп размеры бюджета прожиточного минимума будут следующими (в ценах июня 2020 года): трудоспособное население – 285,04 белорусских рублей, пенсионеры – 193,92 рублей, студенты – 246,72 рублей, дети в возрасте до трех лет – 160,79 рублей, дети от 3 до 6 лет – 224,7 рублей, дети от 6 до 18 лет – 274,48 рублей.

В связи с увеличением бюджета прожиточного минимума увеличатся и ставки исчисляемых от его размера социальных выплат, в число которых входят государственные пособия для семей с детьми, социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров. Все эти выплаты будут увеличены соразмерно росту бюджета прожиточного минимума на 3,8%.

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С 1 августа бюджет прожиточного минимума в Беларуси будет повышен с 246,78 до 256,1 белорусских рублей. Решение утверждено постановлением Министерства труда и...
 
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