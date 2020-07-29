Медиация: выход из спорных ситуаций будет проще

Источник материала: Кобринский вестник



В 2013 году в нашей стране был принят закон о медиации – процедуре переговоров между гражданами или субъектами хозяйствования в спорных моментах. Эта операция помогает решить определённые вопросы без привлечения суда.

Об особенностях процедуры рассказала заведующий юридической консультацией Кобринского района Брестской областной коллегии адвокатов Елена Мингазова.

Свидетельство медиатора (он выступает в споре третьим, не заинтересованным лицом в конфликте) Елена Викторовна и её коллега Наталья Пивоварова получили в 2014 году. Как отметила адвокат, медиация большого распространения в нашем районе ещё не получила.

– Если между двумя сторонами возникла спорная ситуация, и они не могут прийти к общему решению, то в этом им поможет медиатор, – рассказывает Елена Викторовна. – Чаще всего к нам обращаются по вопросам, касающимся раздела имущества при разводе. Обращение в суд –это дорогостоящая и длительная процедура. При этом все судебные разбирательства тяжелы и в моральном плане. Медиатор же, применяя специальные методы и технологии, помогает спорящим сторонам прийти к решению, которое устроило быих обоих. В результате переговоров стороны получают медиативное соглашение – итоговый документ, в котором отражен их исход.

Первая консультация медиатора – бесплатная. На приём желательно приходить обеим сторонам, так как один из основополагающих принципов медиации – беспристрастность.

Как заметила Елена Мингазова, медиативное соглашение не всегда достигается, но люди, обратившиеся за помощью, начинают слышать друг друга.

– К примеру, взять процесс развода. Эмоции супругов накалены, каждый слышит только себя. Задача медиатора – призвать обе стороны к здравому смыслу, решить вопрос не только с разделом имущества, но и с тем, где и как будут жить дети. Медиатор разрешает споры между соседями, например, земельные споры, споры о возмещении ущерба, причиненного имуществу, об устранении препятствий в пользовании собственностью и т.д.

Адвокат озвучила, что с 1 июля 2020 года вступили в законную силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, которые касаются в том числе и медиации. Согласно им появилась возможность в принудительном порядке заставить стороны исполнять медиативные договоренности, зафиксированные в медиативном соглашении. Плата за эту процедуру составляет не 5% от цены иска, а 2 базовые величины (54 рубля на сегодняшний день).

Записаться на приём к медиатору и получить справочную информацию можно по телефонам: 2-28-54,2-17-00.

Людмила ПАШКОВИЧ.