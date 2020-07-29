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104-летие отмечает один из двух оставшихся героев Советского Союза Василий Мичурин

29.07.2020 12:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

104-летие отмечает один из двух оставшихся героев Советского Союза Василий Мичурин

104 года исполнилось одному из двух оставшихся героев Советского Союза. С самого утра Василий Мичурин принимал поздравления и гостей.

В праздничные дни ветеран с гордостью надевает пиджак, отяжелённый наградами. А ведь когда-то ему всем полком искали суконную гимнастёрку и хромовые сапоги на вручение той самой «Золотой звезды» – после финской войны не оставалось ничего, кроме обгоревшей шинели.

Свой высший знак отличия Василий Сергеевич получил за один из боёв в Финскую компанию. Он отразил шесть контратак противника. На своём веку повидал и Великую Отечественную – участвовал в обороне крупнейших городов Беларуси. Штурмовал Кенигсберг и Берлин.

Сегодня в Беларуси проживают два героя Советского Союза. Кроме Василия Мичурина еще Иван Кустов, которому 96 лет.

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104 года исполнилось одному из двух оставшихся героев Советского Союза. С самого утра Василий Мичурин принимал поздравления и гостей. В праздничные дни ветеран с...
 
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