В Минске произошла авария на трубопроводе: в ближайшие двое суток возможно ухудшение воды

Источник материала: ОНТ

Минске произошла авария на трубопроводе: в ближайшие двое суток возможно ухудшение воды" class="one-news__figure-img">

В Минске на улице Мазурова сегодня прорвало трубу, утечку устранили, однако в ближайшие двое суток возможно ухудшение качества воды, пишет БЕЛТА со ссылкой на УП «Минскводоканал».

Как рассказали специалисты, прорыв произошел из-за повреждения в сети Д900 мм на ул. Мазурова – ул. Панченко.

ФОТО: pixabay





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