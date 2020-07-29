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В Минске произошла авария на трубопроводе: в ближайшие двое суток возможно ухудшение воды
Источник материала: ОНТМинске произошла авария на трубопроводе: в ближайшие двое суток возможно ухудшение воды" class="one-news__figure-img">
В Минске на улице Мазурова сегодня прорвало трубу, утечку устранили, однако в ближайшие двое суток возможно ухудшение качества воды,
Как рассказали специалисты, прорыв произошел из-за повреждения в сети Д900 мм на ул. Мазурова – ул. Панченко.
ФОТО: pixabay
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В Минске на улице Мазурова сегодня прорвало трубу, утечку устранили, однако в ближайшие двое суток возможно ухудшение качества воды, пишет БЕЛТА со ссылкой на УП...
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