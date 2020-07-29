Пережить ледниковый период. В Шотландии нашли водоросль, существующую больше 16 тыс. лет

Источник материала: Tut.by

Британские ученые обнаружили, что бурая водоросль, которая живет у берегов Шотландии, Ирландии и Франции, сумела пережить последний ледниковый период, закончившийся около 16 тыс. лет назад.



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Изучая это растение, ученые надеются больше узнать о механизмах воздействия резких изменений климата на морские организмы.

Доктор Эндрю Уонт, один из авторов исследования, собрал образцы в заливе Киркуэлл-Бэй неподалеку от его дома на Оркнейских островах. Специалист по морской экологии и биологии называет обнаруженные им формы жизни «беженцами», сумевшими закрепиться и выжить в условиях драматических изменений среды.

«Ламинарии у берегов Шотландии и Ирландии генетически ближе к тем, что живут в Арктике, нежели к бретонской группе, — говорит доктор Уонт. — По мере отступления ледникового покрова от побережья северной Европы в конце последнего ледникового периода водоросли следовали за ним и осваивали более высокие широты Атлантики».

«Бурые водоросли — одна из основных форм жизни в северной Атлантике. Поэтому нам важно понимать, что влияет на их распространение и выживание в течение времени, и насколько они чувствительны к изменениям среды», — объясняет ученый.

Группа исследователей из филиала эдинбургского университета Хериота-Уатта на Оркнейских островах изучила генетические структуры водорослей с 14 участков Северной Атлантики и выявила три четко выраженные группы. В работе также принимали ученые из Португалии и Франции.

Реакция на климатические изменения

Они обнаружили одну ярко выраженную генетическую группу водорослей у восточного побережья Канады и США, другую — в центральной и северной Европе, а третью — в водах, омывающих французскую Бретань.

Доктор Уонт говорит, что «бретонская группа» находится в родстве с остальными, но сохраняет выраженные особенности. «Вызывает беспокойство, что этот уникальный набор генов может исчезнуть, если выбросы парниковых газов продолжатся, и температура океана станет быстро меняться. Это еще один пример сокращения биологического разнообразия», — указывает эксперт.

«Наша работа показала, как морские организмы в прошлом приспосабливались к климатическим изменениям, мигрируя ближе к полюсу и даже через океан, — говорит доктор Жоау Нейва из Центра наук о море в Альгарве. — Миграции — это механизм, с помощью которого морские организмы смягчают воздействие на них глобальных климатических изменений, которые происходят и в наши дни».

«Даже если видам ничего не угрожает на глобальном уровне, отдельные акватории могут утратить свою уникальность и биологическое разнообразие. Именно так обстоит дело с водами, омывающими Бретань», — замечает португальский ученый.

Результаты исследования опубликованы в «Европейском журнале фикологии» [отрасль ботаники, изучающая водоросли].