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Белорусы презентовали на Product Hunt разработку для покупок из любого видео на YouTube
Источник материала: Tut.by
Белорусско-американский стартап Oyper, который специализируется на применении компьютерного зрения и технологий искусственного интеллекта для монетизации видео-контента,
В компании отмечают, что это решение в своем роде уникально. Технология позволяет любому пользователю YouTube совершать покупки онлайн, не отрываясь от просмотра любимых видео.
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Технология позволяет любому пользователю YouTube совершать покупки онлайн.
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