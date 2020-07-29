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Белорусы презентовали на Product Hunt разработку для покупок из любого видео на YouTube

29.07.2020 12:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусско-американский стартап Oyper, который специализируется на применении компьютерного зрения и технологий искусственного интеллекта для монетизации видео-контента, презентовал 29 июля на Product Hunt свою новую разработку — AI- решение, которое позволяет делать видео-контент YouTube покупательским. Об этом сообщили в компании.


В компании отмечают, что это решение в своем роде уникально. Технология позволяет любому пользователю YouTube совершать покупки онлайн, не отрываясь от просмотра любимых видео.

Плагин легко установить и использовать. Скачав расширение Chrome, пользователь получает бесплатный доступ к технологии. Иконка Oyper появляется в нижнем левом углу экрана. Нажав на нее во время просмотра видео, пользователь видит рамку с несколькими схожими продуктами, подобранными AI. Это дает пользователям возможность покупать то, что они видят на видео, без усилий. Решение уже распознает более 9 классов вещей (одежду, обувь, аксессуары) по более чем 600 атрибутам.

 
 
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Технология позволяет любому пользователю YouTube совершать покупки онлайн.
 
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