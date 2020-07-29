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В Витебской области заработали два крупных цеха по обработке и хранению зерна

29.07.2020 12:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Витебской области заработали два крупных цеха по обработке и хранению зерна

В разгар уборочной кампании в Витебской области заработали сразу два крупных цеха по обработке и хранению зерна.  

Бройлерная птицефабрика стремится к созданию замкнутого цикла производства. Зерно идёт на комбикорм, который потом поступает на птицефермы и комплексы, дальше – производство молока и мяса птицы. На новых площадках зерно будут сушить, очищать и хранить. Здесь же — и линия по переработке сои и рапса в ценный белок. Раньше его закупали в России Украине и даже Аргентине.

Новые производственные объекты позволяют крупному сельхозпредприятию снижать себестоимость продукции и успешно конкурировать на зарубежных рынках, а также решать социальные вопросы. Сейчас под Витебском для своих сотрудников предприятие строит многоквартирный жилой дом.  

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Теги: Витебск
 
 
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В разгар уборочной кампании в Витебской области заработали сразу два крупных цеха по обработке и хранению зерна.   Бройлерная птицефабрика стремится к созданию...
 
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