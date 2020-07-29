В Беларуси хотят ввести изменения по больничным и страховому стажу

Источник материала: Tut.by

Профсоюзы и профильные ведомства, в том числе Минфин и МНС, подготовили предложения по дополнительным мерам поддержки предприятий и работников, которые пострадали из-за пандемии. К примеру, предлагается предоставлять работникам, у которых признаки респираторных заболеваний, три свободные от работы дня и оплачивать их за счет нанимателя без оформления больничных. В ближайшее время предложения намерены направить на рассмотрение в правительство. В Федерации профсоюзов рассказали, какие предложения подготовили по поддержке предприятий и работников.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Какие отрасли предлагают поддержать

Пакет предложений, затрагивающий интересы туристической, транспортной, строительной отраслей, дополнительные социальные гарантии трудящимся, сегодня обсуждался на рабочей встрече председателя Федерации профсоюзов Михаила Орды с представителями всех отраслевых профсоюзов. В федерации рассчитывают, что «предложения позволят дополнительно поддержать работников различных сфер экономики».

Профсоюзы предлагают поддержать предприятия в сфере туризма, санаторно-курортного лечения, гостиничного бизнеса, оказания услуг по общественному питанию, как наиболее пострадавших из-за сложившейся в мире эпидемиологической ситуации. В числе предложений ФПБ — уравнивание тарифов на энергоносители между предприятиями государственной и частной формы собственности на постоянной основе, возможность освобождения таких предприятий от уплаты налогов на землю, недвижимость, снижения ставки НДС.

Федерация профсоюзов также предложила ряд мер по поддержке транспортной отрасли, которая из-за уменьшения пассажиропотока понесла существенные убытки. Профсоюзы инициируют выделение дополнительных субсидий транспорту общего пользования, обеспечивающего перевозку пассажиров в регулярном городском и пригородном сообщении. Также выработаны предложения по стабилизации работы строительной отрасли.

Какие предложения придумали для работников

Что касается мер по поддержке трудящихся, то ФПБ, в частности, выступает с предложением предоставлять работникам, у которых есть признаки респираторных заболеваний, три свободные от работы дня и оплачивать их за счет нанимателя без оформления больничных. При этом установить предельное число оплачиваемых дней по такой причине в календарном году.

Кроме того, предлагается предусмотреть оплату больничных за дни нахождения работника в отпуске без сохранения или с частичным сохранением заработной платы. А также засчитывать в страховой стаж период нахождения работника в вынужденном социальном отпуске. «Сегодня такие нормы в законодательстве отсутствует», — отмечают в федерации.

«В целом предложения ФПБ по поддержке предприятий в период восстановления экономики затрагивают широкий круг вопросов. Это и предложения по совершенствования системы охраны труда, вопросы материальной ответственности работников, мер по минимизации распространения вирусных инфекций и многое другое», — рассказали в Федерации профсоюзов. При этом предоставить для ознакомления проект предложений не смогли, ссылаясь на то, что это «рабочий документ».

В ближайшее время предложения намерены направить на рассмотрение в правительство.