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Под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании
29.07.2020 14:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В ночь на 29 июля белорусские правоохранители задержали 32 боевика иностранной частной военной компании под Минском, передает БелТА.
Пресс-служба МВД никак не комментирует данную информацию, как и пресс-служба СК.
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В ночь на 29 июля белорусские правоохранители задержали 32 боевика иностранной частной военной компании под Минском, передает БелТА.
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