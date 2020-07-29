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Под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании

29.07.2020 14:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В ночь на 29 июля белорусские правоохранители задержали 32 боевика иностранной частной военной компании под Минском, передает БелТА.

Пресс-служба МВД никак не комментирует данную информацию, как и пресс-служба СК.

 
 
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В ночь на 29 июля белорусские правоохранители задержали 32 боевика иностранной частной военной компании под Минском, передает БелТА.
 
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