Белорусский рубль продолжил падение

С начала недели стоимость валютной корзины подскочила уже на 0,96%, но с начала июля она снизилась на 0,07%.





Курс доллара вырос на 0,0077 BYN до 2,4180 BYN/USD. За последние пять торговых сессий доллар подорожал четыре раза и оказался на максимуме за 15 дней.





С начала месяца стоимость американской валюты выросла на 0,0057 BYN.





Курс евро подскочил ещё на 0,0132 BYN до 2,8413 BYN/EUR — максимума за 119 дней.





Стоимость европейской валюты растёт уже шестые торги подряд. Суммарное укрепление за это время составило 0,1069 BYN. С начала июля курс евро подскочил на 0,1342 BYN.





До абсолютного максимума, который был установлен по итогам торгов 30 марта 2020 на уровне 2,8793 BYN. До нового рекорда осталось менее четырёх копеек.





Курс российского рубля снизился на 0,0049 BYN до 3,3462 BYN/100 RUB.





Российский рубль подешевел уже 11-й раз за последние 14 торгов. С начала месяца его курс обвалился на 0,0761 BYN.





Центробанк России

Российский рубль продолжил девальвироваться к доллару и евро на Московской валютной бирже. Банк России установил официальный курс доллара на завтра на уровне 72,2348 российских рублей — максимуме за два месяца. Это на 32 копейки выше предыдущего значения.





Официальный курс евро вырос существеннее. Он прибавил 65 копеек до 84,9120 российских рублей. До максимума за четыре месяца не хватило всего недели.