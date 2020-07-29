Как пророчил президент: БЕЛТА сообщает о задержании под Минском боевиков иностранной ЧВК

Государственное информационное агенство БЕЛТА сегодня сообщило о задержании правоохранителями под Минском в ночь на 29 июля 32 боевиков иностранной частной военной компании.

Пресс-служба КГБ пока информацию не комментирует, Следственный комитет также молчит. Стоит отметить, что информация о задержании в Беларуси бойцов неведомой ЧВК появилась через пять дней после того, как об этом говорил Александр Лукашенко , посещая бригады спецназа в Марьиной Горке.

Он тогда сказал, что «всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках частных военных компаний по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах».