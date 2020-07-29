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Как пророчил президент: БЕЛТА сообщает о задержании под Минском боевиков иностранной ЧВК

29.07.2020 13:56 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Государственное информационное агенство БЕЛТА сегодня сообщило о задержании правоохранителями под Минском в ночь на 29 июля 32 боевиков иностранной частной военной компании.

Пресс-служба КГБ пока информацию не комментирует, Следственный комитет также молчит. Стоит отметить, что информация о задержании в Беларуси бойцов неведомой ЧВК появилась через пять дней после того, как об этом говорил Александр Лукашенко, посещая бригады спецназа в Марьиной Горке.

Он тогда сказал, что «всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках частных военных компаний по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах».

Отметим также, что чем меньше дней остается до выборов, тем очевиднее становится напряжение власти: президент и высокие чиновники твердят о внешних силах, которые хотят дестабилизировать обстановку в стране, абсолютно отметая даже малую вероятность того, что называют провокаторами простой народ, очень далекий от политики и оппозиции в целом. Александр Лукашенко демонстративно посещает военные части и смотрит, как силовики тренируются разгонять митинги, телеграм-каналы сообщают о том, что подобные тематические тренировки ОМОНа идут едва ли не ежедневно. Альтернативные кандидаты, напротив, призывают граждан соблюдать законы. Так, Светлана Тихановская в своем выступлении накануне отметила, что про майданы в стране говорит только действующая власть.

 
 
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Государственное информационное агенство БЕЛТА сегодня сообщило о задержании правоохранителями под Минском в ночь на 29 июля 32 боевиков иностранной частной...
 
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