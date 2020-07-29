|
Минчан снова оставили без воды!
Источник материала: Партизан
На улице Мазурова в Минске сегодня прорвало трубу
"По состоянию на 11.45 утечка воды локализована, давление воды у потребителей Московского и Фрунзенского районов Минска восстановлено. Возможно ухудшение качества воды в ближайшие двое суток", - сообщили в УП "Минскводоканал".
В этой связи организован подвоз питьевой воды жителям некоторых микрорайонов столицы
Актуальные адреса, где сейчас стоят цистерны:
ул.Кунцевщина, 25;
ул.Сухаревская, 63;
ул.Скрипникова, 21;
ул.Мазурова, 27.
Только вот что делать в такой ситуации пожилым и особенно одиноким людям? Травиться тем, что течет из-под крана?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На улице Мазурова в Минске сегодня прорвало трубу
|
Свежие газеты
Архив (Разное)