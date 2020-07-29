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Минчан снова оставили без воды!

29.07.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На улице Мазурова в Минске сегодня прорвало трубу



Сообщается, что утечка локализована, но в ближайшие двое суток возможно ухудшение качества воды.

"По состоянию на 11.45 утечка воды локализована, давление воды у потребителей Московского и Фрунзенского районов Минска восстановлено. Возможно ухудшение качества воды в ближайшие двое суток", - сообщили в УП "Минскводоканал".

В этой связи организован подвоз питьевой воды жителям некоторых микрорайонов столицы

Актуальные адреса, где сейчас стоят цистерны:

ул.Кунцевщина, 25;

ул.Сухаревская, 63;

ул.Скрипникова, 21;

ул.Мазурова, 27.

Только вот что делать в такой ситуации пожилым и особенно одиноким людям? Травиться тем, что течет из-под крана?
 
Теги: Минск
 
 
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На улице Мазурова в Минске сегодня прорвало трубу
 
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