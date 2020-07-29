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Во Франции пожар уничтожил около 200 гектаров леса

29.07.2020 16:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Во Франции продолжается борьба с лесными пожарами,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя бушует на юго-западе страны в департаменте Жиронда, в 60 километрах от Бордо.

Во Франции пожар уничтожил около 200 гектаров леса

Стихия уничтожила уже около 200 гектаров леса и продолжает распространяться. В тушении возгорания задействованы 160 специалистов. Известно о 4 пострадавших.

Во Франции пожар уничтожил около 200 гектаров леса

Что привело к воспламенению, пока не установлено. В Жиронде расположена большая часть лесов Гасконских Ланд, в 2019 году здесь произошло свыше 500 пожаров.

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Новости Франции. Во Франции продолжается борьба с лесными пожарами,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пламя бушует на юго-западе страны в...
 
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