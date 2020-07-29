Прокопьев в новом видео обратился к бизнесменам

Во-первых, он объяснил, что за границей искать убежище можно, только если есть чувство опасности для себя лично.





Прокопьев призвал бизнес присоединиться к мирному протесту.





Что касается смены руководства Беларуси, то, по его мнению, если уволить нерадивого менеджера, то бизнес оживет.





ролике Прокопьев рисует образ светлого будущего, за которое должен выступить бизнес: в судах можно будет доказать свою правоту. Прокопьев рисует образ светлого будущего, за которое должен выступить бизнес: в судах можно будет доказать свою правоту.





Можно будет безопасно конкурировать с бывшим приближенным бизнесом и публично высказываться.





«Бизнес — это творчество. Творчеству нужна свобода», — уверен Прокопьев.