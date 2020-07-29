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Прокопьев в новом видео обратился к бизнесменам
Источник материала: Партизан
Эмигрировавший ресторатор Вадим Прокопьев в новом видео дал несколько советов белорусским бизнесменам.
Во-первых, он объяснил, что за границей искать убежище можно, только если есть чувство опасности для себя лично.
Прокопьев призвал бизнес присоединиться к мирному протесту.
Что касается смены руководства Беларуси, то, по его мнению, если уволить нерадивого менеджера, то бизнес оживет.
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Можно будет безопасно конкурировать с бывшим приближенным бизнесом и публично высказываться.
«Бизнес — это творчество. Творчеству нужна свобода», — уверен Прокопьев.
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Эмигрировавший ресторатор Вадим Прокопьев в новом видео дал несколько советов белорусским бизнесменам.
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