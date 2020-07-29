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В Барановичах открыли новый путепровод
Источник материала: ОНТ
Жители еще одного населенного пункта страны могут с этого дня передвигаться по обновленному мосту. Сегодня в Барановичах – а город, как известно, важный транспортный узел – открыли путепровод.
Модернизация началась в феврале прошлого года. Все это время движение транспорта здесь не останавливалось. Увеличилась грузоподъемность моста, повысилась его безопасность. На проезжей части появился разделительный барьер, расширена тротуарная зона. При этом параметры путепровода не изменились: его длина по-прежнему составляет 290 метров, движение – по две полосы в обе стороны.
Мост был построен более 40 лет назад и со временем перестал отвечать современным требованиям. Работы обошлись в 7,5 миллионов рублей. Средства были выделены из республиканского дорожного фонда
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Жители еще одного населенного пункта страны могут с этого дня передвигаться по обновленному мосту. Сегодня в Барановичах – а город, как известно, важный...
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